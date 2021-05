Naturschutzgebiet Geigelstein feiert 30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren, am 1. Juni 1991, wurde das Areal rund um den Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Vorangegangen war eine lang andauernde Auseinandersetzung um den Bau einer Skischaukel. So gegensätzlich die Interessen der beteiligten Gruppen damals waren – heute sind die Gemeinden am Fuße des Geigelsteins ein Paradebeispiel dafür, wie Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft Hand in Hand gehen können.

Nicht umsonst ist der 1808 Meter hohe Geigelstein auch als „Blumenberg des Chiemgaus“ bekannt: Hunderte Farn- und Blütenpflanzenarten sind dort zu finden – eine Artenvielfalt, die wenige andere Regionen zu bieten haben. Für die Bewahrung der Vielfalt wurde hart gekämpft. Schon 1962 schlug der DAV vor, zehn Regionen der Bayerischen Alpen, darunter das Geigelsteingebiet, unter Naturschutz zu stellen. 1974 gründete sich dann die Bürgerinitiative „Rettet den Geigelstein“, die sich engagiert gegen die Erschließung des Gipfels durch Bergbahnen und für den Schutz vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten aussprach. Auch mit der Unterstützung des Deutschen Alpenvereins und seiner Sektionen konnte der Seilbahnbau verhindert werden, eine Fläche von 3135 Hektar rund um den Geigelstein wurde am 1. Juni 1991 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seitdem hat der Schutz der Artenvielfalt einen besonders hohen Stellenwert in der Region. Die verschiedenen Lebensräume in den Bergwäldern, in den Felsbereichen und auf den Almwiesen sind Heimat vieler Wildtiere wie Murmeltiere, Gämsen, Raufußhühner und Lurche. Für den Schutz bedrohter Arten gelten im Naturschutzgebiet von Dezember bis Mai umfassende Betretungsverbote. Ausnahmen stellen die im Rahmen des DAV-Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ ausgewiesenen Skirouten dar – dort können Skitouren- und Schneeschuhgeher*innen ihren Sport ausüben, ohne Wildtiere oder sensible Vegetation zu stören.