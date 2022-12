Neue U-Bahnen für München: Erster C2-Zug der neuesten Generation im Einsatz

Die Stadtwerke München (SWM) erneuern und erweitern die Flotte der Münchner U-Bahn. Ab sofort setzt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den ersten von insgesamt 22 neuen Zügen des Typs C2 im Fahrgastbetrieb ein.

Oliver Glaser, Leiter Betrieb Schiene bei der MVG: „Auch wenn er sich auf den ersten Blick kaum von den vorherigen Lieferserien unterscheidet, ist der Einsatz unseres neuesten Zugs dank der unbefristeten Zulassung ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Münchner U-Bahn. Mit dem Einsatz der nächsten Fahrzeuge dieser Serie wird die U-Bahn moderner, attraktiver und leistungsstärker.“

Nach einem umfangreichen Test- und Abnahmeprozedere hat die Technische Aufsichtsbehörde (TAB) bei der Regierung von Oberbayern den Zug für Fahrgastbetrieb zugelassen. Vor der Premiere im Linienbetrieb wurden im Rahmen dieser Prüfungen ohne Fahrgäste unter anderem zahlreiche Bremsvorgänge absolviert sowie die Software und sicherheitsrelevante Systeme getestet. Der Zug mit der Nummer 746 ist der erste der dritten Lieferserie (der sogenannten 2. Option) vom Hersteller Siemens Mobility. Vier weitere Züge (747 bis 750) gehen in den nächsten Tagen ebenfalls in den Fahrgastbetrieb. Die neuen C2-Züge ergänzen die 45 C2-Züge der ersten und zweiten Lieferserie, die bereits im Fahrgastbetrieb sind.

Neue und doch bewährte U-Bahnzüge

Die Unterschiede zu den Zügen der vorherigen Lieferserie fallen gering aus. SWM und MVG setzen auf Bewährtes, um den Austausch der in die Jahre gekommenen A-Wagen zügig fortzusetzen. Einige Details wurden bei den neuen Zügen auf Grundlage der Erfahrungen mit den Vorgängern der C2-Serie optimiert, so wurden etwa die Technik der Fahrgastinformationssysteme und die Belüftung verbessert. Die C2-Züge bieten rund 940 Fahrgästen Platz (220 Sitzplätze). Das entspricht einer Steigerung von knapp zehn Prozent gegenüber den Altfahrzeugen vom Typ A und B.

Bereits acht Züge geliefert, alle 22 bis 2024 in Betrieb

Zusätzlich zu den fünf Zügen, die jetzt in Betrieb gehen, sind mittlerweile drei weitere Garnituren in München eingetroffen. Sie werden aktuell für die Inbetriebnahme vorbereitet und befinden sich im Zulassungsverfahren. Anschließend gehen sie sukzessive in den Fahrgastbetrieb. Alle 22 Züge dieser Nachbestellung ersetzen ältere Fahrzeuge und sollen nach aktueller Planung bis Herbst 2024 ausgeliefert, zugelassen und einsatzbereit sein.

Die Investitionskosten liegen bei etwa 250 Millionen Euro und sind förderfähig durch Freistaat Bayern nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Weitere 18 Züge bis 2025

Im April 2022 haben die SWM das Unternehmen Siemens Mobility mit der Lieferung von weiteren 18 sechsteiligen U-Bahn-Zügen vom Typ C2 beauftragt. Siemens konnte sich in einer europaweiten Ausschreibung als Anbieter durchsetzen. Damit sind insgesamt künftig 85 C2-Züge im Netz der Münchner U-Bahn unterwegs. Die Fahrzeuge werden in den Jahren 2024/2025 geliefert.