NIGHT of the JUMPs München 2019

Die besten FMX Sportler der Welt kämpfen in der Olympiahalle erstmals um die Weltmeisterschaft

Über 80.000 Fans haben den Freestyle Motocross Sportlern der NIGHT of the JUMPs in München bei ihren atemberaubenden Tricks bereits zugejubelt. Seit 2011 ist die bekannteste und extremste FMX-Sportserie der Welt jedes Jahr zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. 2019 kommt die NIGHT of the JUMPs erstmals mit der offiziellen FIM Freestyle Motocross World Championship in die Olympiahalle. Und das gleich an zwei Tagen. Am 26./27. April 2019 wird den Zuschauern der Atem stocken, wenn die Extremsportler auf ihren Dirtbikes durch die Olympiahalle fliegen.

Werbung / Anzeige

Die NIGHT of the JUMPs ist das Original und die einzige Serie in Europa auf Dirt. Nur hier zeigen die Sportler ihre härtesten Tricks im Wettkampf um die WM-Krone. Die Olympiahalle wird mit mehr als 500 Tonnen Sand in eine riesige Dirt-Spielfläche verwandelt. Zwei riesige Landehügel auf die 10 Absprungrampen inklusive der Double Backflip Kicker und der Frontflip Rampe sowie zwei Quarter Pipes führen, stehen den FMX-Sportlern für die wildesten Tricks zur Verfügung.

Mit dabei ist der 20 Jahre alte Deutsche FMX Europameister Luc Ackermann. Anfang Juni 2017 gewann der Thüringer die NIGHT of the JUMPs in Hamburg und wurde damit der jüngste Sieger in der Geschichte der Serie. Im Oktober 2017 setzte er mit dem „jüngsten Motorrad Double Backflip“ einen neuen Weltrekord. 2018 gewann er als erster Deutscher und jüngster Sportler überhaupt die FIM FMX Europameisterschaft. Neben Luc werden weitere Weltmeister und Europameister bei der NIGHT of the JUMPs in München an den Start gehen und ein Feuerwerk an Tricks entfachen. Mit ihren härtesten Stunts wollen die Sportler viele Punkte für ihr WM-Konto sammeln.

Seit 18 Jahren ist NIGHT of the JUMPs die sportlich wichtigste, internationale Freestyle Motocross Serie der Welt. Fast 3 Millionen Zuschauer in all den Jahren in mehr als 21 Ländern auf vier Kontinenten und TV-Ausstrahlungen in über 100 Ländern untermauern eindrucksvoll den Stellwert der Serie.

Neben dem hochdramatischen Kampf um die WM-Punkte können sich die Zuschauer auch wieder über einige Special Shows freuen. Zudem ermöglicht die NIGHT of the JUMPs den Fans bei der Pitparty im Fahrerlager mit den weltenbesten Freestylern Fotos zu machen, sich Autogramme zu holen oder generell einfach mal die Weltstars live zu erleben.