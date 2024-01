opti 2024: Stationen Neuheiten-Rundgang

Die opti, internationale Messe für Optik & Design, am Jahresanfang ist der Garant für Neuheiten und Trends in der Augenoptik. Drei Tage lang zeigt die Branche neue Möglichkeiten rund um das Thema Sehen.

Der opti Neuheiten-Rundgang präsentiert noch vor Eröffnung eine Auswahl an Innovationen: Von der Weltneuheit bis zur smart durchdachten Adaption herkömmlicher Lösungen.

LARS Brillen aus Bern in Halle C2 Box 1

Thema: Zirkuläres Brillendesign

LARS Brillen stehen für minimalistisches Design bei maximalem Komfort. Ausgezeichnet mit dem opti Box Award 2023 für Newcomer mit Blick auf den ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz setzt das junge Brillenlabel aus Bern seinen Weg konsequent fort: LARS Brillen wird zirkulär und definiert damit neue Standards in der Brillenindustrie. Das Brillenlabel nimmt kaputte oder ausgemusterte Fassungen zurück und schenkt dem Material ein zweites Leben. Möglich machen es das minimalistische Produktdesign und das patentierten Click-in-Scharnier: Die Fassungen können mit wenigen Handgriffen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt und die Materialien fachgerecht in den Kreislauf zurückgeführt werden. Die Brillen werden komplett in der Schweiz entwickelt, designt und im 3D-Druck hergestellt. Die lokale Produktion verkürzt nicht nur Transportwege, sondern spart auch Ressourcen – und schont die Umwelt.

Essilor Luxottica in Halle C3.441

Thema: Ray-Ban Meta Smart Glasses und eine Weltpremiere: Ray-Ban Change

Auf der diesjährigen opti präsentiert EssilorLuxottica die neue Ray-Ban Meta. Die innovative Smart Glasses verbindet den ikonischen Look einer Ray-Ban mit der leistungsstarken Meta-Technologie, ohne dass Träger und Trägerinnen Kompromisse bei Design oder Tragekomfort eingehen müssen. Mit der an Facebook und Instagram gekoppelten Live-Stream-Funktion können Träger besondere Momente direkt aus ihrer Perspektive aufnehmen und teilen. Zudem ermöglichen fünf in die Bügel integrierten Mikrofone einen problemlosen Wechsel zwischen Musikhören und Telefonieren. Auf Wunsch stattet EssilorLuxottica die Smart Glasses auch mit selbsttönenden, intelligenten Transitions® Gläsern aus. Zudem gibt es auf der opti eine weitere Weltpremiere: Erstmals präsentiert EssilorLuxottica die Ray-Ban Change. Die stylishe Fassung tönt sich bei wechselnden Lichtverhältnissen ein und unterstreicht so den individuellen Look ihrer Träger und Trägerinnen. Die Markteinführung ist für den Sommer dieses Jahres geplant.

Evil Eye in Halle C3.331

Thema: Sportoptik

Die neue Sportbrille Pathline Pro von Evil Eye definiert mit ihrer optimalen Passform und fortschrittlicher Technologie den Standard für Mountainbiken und E-Mountainbiken: mit Features wie dem innovativen Sweat Bar, der tri.fit-Funktion für eine optimale Anpassung an jede Kopfform und den optimalen Schutz, verbessertem Ventilationssystem und dem Lens Lock System mit innovativem Kippmechanismus für den schnellen und sicheren Gläserwechsel. Die Light Stabilization Technology (LST®) verstärkt Kontraste für bessere Sicht und Sicherheit auf jedem Trail. Gefertigt in Österreich im Hause Silhouette, steht sie für Qualität und Langlebigkeit, unterstützt durch die Möglichkeit, einzelne Teile nachzubestellen.

LENZBOX in Halle C3.551D

Thema: Smartes Pflegesystem für Kontaktlinsen

Die LENZBOX ist eine innovative All-in-One-Lösung für Kontaktlinsenträger, die Hygiene, Stil und Intelligenz vereint. Dieses in Deutschland hergestellte Gerät passt in jede Tasche, garantiert hygienische Aufbewahrung und ist mit einer einfach austauschbaren LenzCare® Kartusche für bis zu 30 Anwendungen ausgestattet. Die intuitive Bedienung und das Pump- und Ablasssystem machen die Reinigung einfach, während die geschlossene Schleife für konstante Sauberkeit sorgt. Die LENZBOX ist für weiche Kontaktlinsen wie Jahres- oder Monatslinsen geeignet und als medizinisches Gerät nach EU-Recht zugelassen.

Rodenstock GmbH aus München in Halle C4.38

Thema: LayR Technology erweitert biometrische Brillengläser

Brillenträger aufgepasst: Staub, Schmutz, Fingerabdrücke oder gar Kratzer von der Glasoberfläche fernzuhalten klingt nach Utopie? Rodenstock präsentiert zur opti 2024 eine Weltneuheit und macht damit scheinbar Unmögliches möglich! Dabei stellt das Münchner MedTech-Unternehmen zur opti 2024 eine bahnbrechende Innovation vor: Die LayR Technology als Schutzschild gegen Kratzer und Schmutz, die Brillenträgern in Kombination mit biometrischen Brillengläsern eine scharfe und klarere Sicht bietet. Bei der Anfertigung der biometrischen Brillengläser berücksichtigt Rodenstock die Individualität eines jeden Auges, indem weitaus mehr biometrische Parameter bei der Vermessung des Auges als mit einer herkömmlichen Messbrille ermittelt werden. Die biometrischen Daten fließen dann direkt in die Glasherstellung und bieten schärfste Sicht.

Shape Line Edge Colouring in Halle C4.560

Thema: Randbeschichtung gegen Myopieringe

Die Shape Engineering GmbH, ein dynamisches Start-up aus Köln und Spin-off der Technischen Hochschule Köln, kündigt die offizielle Präsentation ihrer Weltneuheit für Augenoptiker und damit den Startschuss für die Produktion eines Produkts, das die Branche revolutionieren wird, an. Das Versprechen: Schluss mit schlechter Optik bei gutem Sehen. Die neuartige Randbeschichtung zielt darauf ab, zwei der hartnäckigsten Probleme in der optischen Welt zu lösen: störende Reflektionen vom Glasrand und die sogenannten Myopieringe, die bei Minusgläsern auftreten. Durch diese Innovation wird eine deutliche ästhetische Verbesserung erreicht und der Sehkomfort merklich optimiert. Die speziell entwickelte Beschichtung absorbiert Reflektionen und minimiert störende Einflüsse, insbesondere bei Nacht, beim Autofahren, beim Fernsehen oder Gaming. Für Menschen mit starker Kurzsichtigkeit, für die Lichter und Spiegelungen das Sehen zusätzlich erschweren und allen, die täglich am Rechner oder Tablet sitzen, bedeutet dies eine signifikante Verbesserung ihrer Lebensqualität.

SEICO in Halle C4.251

Thema: Künstliche Intelligenz beim Augenoptiker

Brillenauswahl mit Hilfe des Optikers und künstlicher Intelligenz? Der Premium-Brillenglashersteller Seiko präsentiert auf der opti 2024 erstmals ein neues, KI-gestütztes Beratungs- und Messtool: das SEIKO Vision Xperience Center. Das kühlschrankgroße Tool umfasst digitale Komponenten und Simulationen, eine Musterglaskollektion sowie zwei HD-Kameras. Der Nutzen: Im Geschäft analysiert es Kundenstruktur und Kundenfrequenz und dient so als Werbemedium, indem zielgruppenspezifische Werbebotschaften auf der Basis der KI-gestützten Datenerfassung abgespielt werden. Obendrein unterstützt es Augenoptiker und Augenoptikerinnen in Beratungsprozessen, die künstliche Intelligenz gibt u.a. Vorschläge für die Brillenglasauswahl und bietet dem Kunden damit ein einzigartig individuelles Einkaufserlebnis.

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), C4.235

Thema: So geht´s den Augenoptikern in Deutschland

Alle vier Jahre führt der ZVA zusammen mit der GfK eine für die mittelständische Augenoptik repräsentative Branchenstrukturerhebung durch. Die Erhebung 2023, die ZVA-Vizepräsident Kai Jäger vorstellt und diskutiert, macht Marktveränderungen deutlich und zeigt unter anderem, dass der Fachkräftemangel nach wie vor allgegenwärtig ist. Um sich am Markt weiter zu behaupten, setzen kleine und mittelständische Betriebe auf Professionalisierung und Spezialisierung.