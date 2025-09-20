O’zapft is! – OB Dieter Reiter eröffnet das 190. Münchner Oktoberfest

Mit festlichem Glanz und fröhlicher Stimmung hat am Samstag, den 20. September 2025, das 190. Münchner Oktoberfest begonnen. Wie jedes Jahr sorgte der Einzug der Wiesn-Wirte und Brauereien für ein prachtvolles Bild in der Münchner Innenstadt: Blumengeschmückte Kutschen, Festwagen mit Maßkrug schwenkenden Bedienungen, klingende Musikkapellen und die prunkvollen Prachtgespanne der Münchner Brauereien, geschmückt mit Girlanden und glänzenden Bierfässern, bahnten sich ihren Weg zur Theresienwiese.

Im Schottenhamel-Festzelt schlug Oberbürgermeister Dieter Reiter traditionell das erste Fass an – heuer mit nur zwei kräftigen Schlägen. Mit dem legendären Ruf „O’zapft is!“ eröffnete er die Wiesn 2025. Die erste frisch gezapfte Maß ging, wie es Brauch ist, an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Eine kleine Premiere gab es in diesem Jahr ebenfalls: Der neue Wiesn-Chef und Referent für Arbeit und Wirtschaft, Dr. Christian Scharpf, war zum ersten Mal in der Anzapf-Box dabei. Auf Nachfrage von BR-Moderator Michael Sporer schilderte er seine Eindrücke: „A Sau gude, das Gefühl, da zu sein! Schottenhamel, das weckt Erinnerungen an Studentenzeiten und wilde Partys. Ich bin inzwischen ein bissl ruhiger geworden, aber es ist trotzdem wahnsinnig schön, auf einer friedlichen Wiesn dabei zu sein.“

Mit diesen Worten traf Scharpf den Nerv vieler Besucher: Tradition und Erinnerungen, Gemeinschaft und Lebensfreude – all das macht die Wiesn seit Generationen aus.

Die 190. Wiesn ist eröffnet – und München feiert wieder sein schönstes Volksfest.