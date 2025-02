Pkw-Fahrer flüchtet bei Kontrolle – Polizeihubschrauber und über 25 Streifen im Einsatz

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 02:20 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Lilienthalallee ein Pkw Mercedes durch seine auffällige Fahrweise auf. Als das Fahrzeug daraufhin angehalten werden sollte, missachtete der Fahrer, ein 27-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim, die Anhaltesignale und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Die Polizeistreife fuhr dem Pkw nach und weitere Streifenwagen wurden hinzugezogen.

Während der Fahrt missachtete der 27-jährige mehrere rote Ampeln. Um eine Gefährdung sowohl für anderer Verkehrsteilnehmer als auch für sich auszuschließen, vergrößerten die eingesetzten Streifen ihren Abstand deutlich. Im weiteren Verlauf fuhr der 27-jährige über die Ingolstädter Straße auf die Autobahn 99 und dann weiter in Richtung Aschheim. Auf der linken Spur der Autobahn bremste er unvermittelt und sehr stark bis zum Stillstand ab. Zu einer Gefährdung anderer kam es dabei nicht. Kurz darauf beschleunigte er wieder stark.

Inzwischen war auch ein Polizeihubschrauber am Einsatz beteiligt. Der 27-jährige fuhr dabei über die Autobahn 9 bis Allershausen und dann wieder zurück in Richtung München. Dann fuhr er weiter über die A 99 östlich von München. Über die Autobahn 995 begab er sich schließlich wieder ins Stadtgebiet. Letztendlich fuhr das Fahrzeug gegen 03:40 Uhr in den Landshuter Allee Tunnel und verringerte dort deutlich seine Geschwindigkeit. Er konnte nun durch ein Polizeifahrzeug gestoppt werden. Der 27-jährige fuhr in der Folge unvermittelt rückwärts auf einen nun hinter ihm stehenden zivilen Polizei-Pkw auf. Es entstand dabei ein geringer Sachschaden.

Der 27-jährige wurde nun vorläufig festgenommen. Sein Verhalten war psychisch äußerst auffällig. Aufgrund dessen wurde er durch die Polizei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das verwendete Fahrzeug, bei dem es sich um einen Leihwagen handelt, wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt.

In der Spitze waren an dem Einsatz ein Polizeihubschrauber und über 25 Streifen aus den Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord und Oberbayern Süd beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die im Rahmen dieser Fluchtfahrt des 27-Jährigen möglicherweise in irgendeiner Form gefährdet oder sogar geschädigt wurden, werden gebeten, sich umgehend mit der ermittelnden Verkehrspolizei, Tel. 089/6216-3322, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der 27-Jährige fuhr mit einem S-Klasse Mercedes mit schwarzer Fahrzeugfarbe.