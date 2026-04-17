Plakat medizinische Ersthilfe für Laien – Jetzt auch an allen Münchner U-Bahnhöfen

„Prüfen – Rufen – Drücken“ – dieser prägnante Dreiklang bietet Fahrgästen und Passanten klare und verständliche Unterstützung, um bei medizinischen Notfällen Erste Hilfe zu leisten. Jetzt auch an allen Münchner U-Bahnhöfen.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat in Kooperation mit dem Ärztlichen Kreis- und Bezirksverband (ÄKBV) München ein Plakat entwickelt, das den lebensrettenden Dreiklang veranschaulicht. In den Vitrinen der U-Bahnhöfe zeigt es die wichtigen Schritte:

Prüfen : Reagiert die Person?

: Reagiert die Person? Rufen : Sofort den Notruf 112 wählen und professionelle Hilfe alarmieren. Dann die Atmung prüfen.

: Sofort den Notruf 112 wählen und professionelle Hilfe alarmieren. Dann die Atmung prüfen. Drücken: Keine Atmung? Herzdruckmassage, bis der Rettungsdienst kommt.



Dr. med. Irmgard Pfaffinger, 1. Vorsitzende des ÄKBV München:

„Wo viele Menschen unterwegs sind, wie an U-Bahnhöfen, kann praktisch jeder auch Zeuge eines Notfalls werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, worauf es dann ankommt. Bei einem Herzstillstand kann schneller und beherzter Einsatz Leben retten. Mit einfachen Hinweisen wollen wir unterstützen und mögliche Sorgen nehmen. Man kann dabei nichts falsch machen.“

MVG-Chef Ingo Wortmann:

„Unsere Fahrerinnen und Fahrer und auch das Servicepersonal sind alle ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer. Sie können aber nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein. Daher wollen wir den Fahrgästen und Passanten eine Hilfestellung geben und informieren ab sofort an jedem unserer Bahnhöfe darüber, was Erste Hilfe ist und wie man sie richtig anwendet.“

Jeder U-Bahnsteig ist zudem mit einem Defibrillator in einer Notfallsäule ausgestattet, der einfach zu bedienen ist. Per Sprachanweisung führt das Gerät Schritt für Schritt durch den Ablauf. Ein Piktogramm mit weißem Herz und Kreuz auf grünem Hintergrund weist auf den genauen Standort hin.

Bei Notfällen aller Art ist auch die MVG-Leitstelle rund um die Uhr über den Notruf an den Notfallsäulen erreichbar.