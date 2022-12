Für verbesserte Ökologie und Hochwasserschutz

Das Referat für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München hat die Plangenehmigung für die Sanierung des Großhesseloher Wehrs erteilt. Damit kann das umfangreiche Umbauprojekt an der Isar jetzt realisiert werden. Die SWM wollten eigentlich bereits im zurückliegenden Herbst mit dem Umbau beginnen. Allerdings hatte sich die Klärung einzelner Punkte in der Genehmigung verzögert, weshalb der Auftakt der Arbeiten nun möglichst bald im Jahr 2023 erfolgen soll.

Mit der Sanierung wird die zwischen Landeshauptstadt und SWM bereits 2008 mit dem „Isarplan“ vereinbarte ökologische Weiterentwicklung der Wehranlage umgesetzt: Die neue Anlage steuert automatisiert die Mindestwasserabgabe in die Isar, eine neue Fischaufstiegsanlage verbessert die Durchgängigkeit für Wasserlebewesen. Die ökologische Vernetzung der Gewässersysteme Isar und Werkkanal bleibt aufrechterhalten.

Im Rahmen der Umsetzung des „Isarplans“ hatten die SWM diverse Umbau-Alternativen – selbst den Rückbau – geprüft und beantragten schließlich 2014 den Ersatzneubau der Wehranlage. Nach dem Genehmigungsverfahren zeigte sich, dass das ursprünglich geplante Vorhaben nicht umsetzbar war. Die SWM haben daraufhin die Planung in Abstimmung mit den Fachbehörden überarbeitet. Der Fokus lag auf Hochwasser- und Treibgutmanagement sowie auf ökologischer Durchgängigkeit für das gesamte dort vorkommende Artenspektrum.

Anfang 2021 begann das neue Genehmigungsverfahren. In dessen Verlauf wurde die Anlage als Denkmal eingestuft. Auf Basis einer eingehenden Analyse des Bauwerks mit Experten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sowie Fachgutachtern wurden die Planungen erneut angepasst. Dabei werden nun die schützenswerten Anlagenteile berücksichtigt und mit den Ansprüchen einer modernen Wehranlage in Einklang gebracht, die den heute gültigen Regeln der Technik entsprechen muss. Auch die betriebliche Sicherheit sowie der Gewässer- und Arbeitsschutz werden verbessert. Durch die Einbindung des Bayerischen Kanu-Verbands konnten außerdem noch Elemente zur Verbesserung der Sicherheit für Wassersportler in die Planung aufgenommen werden.

Kurz zusammengefasst:

Mit der genehmigten Planung liegt eine Lösung vor, die hinsichtlich Ökologie, Technik und Sicherheit optimiert ist und auch den hohen Anforderungen der Denkmalpflege gerecht wird.

Das sehen auch die drei mitgliederstärksten Naturschutzverbände Bayerns so: Der Landesbund für Vogelschutz, der BUND und der Landesfischereiverband unterstützen die erarbeitete Lösung und fordern deren zeitnahe Umsetzung.

Das Großhesseloher Wehr

Seit 1908 ist die Wehranlage Großhesselohe in Betrieb. Sie reguliert die Wasserführung zwischen dem Werkkanal und der Isar und ist damit ein wichtiger Faktor für den Hochwasserschutz der Stadt. Zudem ist das Wehr auch für die Energieerzeugung hochrelevant: Am Werkkanal liegen vier Wasserkraftwerke und das Heizkraftwerk Süd (Strom-, Fernwärme- und Kälteerzeugung).

Der Ersatzneubau soll für die nächsten 100 Jahre eine optimale ökologische, betriebliche und dem Hochwasserschutz dienende Lösung sein.