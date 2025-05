Schulverband München-Karlsfeld erhält moderne Grundschule

Mit einem Festakt ist die neu gebaute Verbandsgrundschule München-Karlsfeld eingeweiht worden. Die sechszügige Grundschule ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt München und der Gemeinde Karlsfeld sowie des Landkreises Dachau. Geplant wurde sie nach Standards des Münchner Lernhausmodells von den Architekturbüros BKS & Partner sowie Leinhäupl + Neuber. Die Fertigstellung erfolgte in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2019 bis 2021 und 2021 bis 2024. Die Schüler*innen stammen zu zwei Drittel aus Karlsfeld und zu einem Drittel aus München.

Naturnaher Schulstandort und nachhaltige Bauweise

Der Schulstandort Karlsfeld zeichnet sich durch einen großen Baumbestand und seine Lage direkt an der Würm aus. Großzügige Fensterflächen und bodentiefe Terrassentüren verbinden das Gebäude mit der umliegenden Natur. Die Dächer der eingeschossigen Bauteile sind extensiv begrünt, die Flachdächer von zwei dreigeschossigen Lernhäusern sind mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das Regenwasser wird von allen Dächern über begrünte Mulden und Rigolen direkt auf dem Grundstück versickert.

Bildungsgerechtigkeit durch das Münchner Lernhausmodell

Innen folgt der Schulneubau dem bewährten Raumprogramm des Münchner Lernhauskonzeptes. Mit der Gliederung in insgesamt sechs Lernhäuser als eigenständige, kleine Einheiten innerhalb der großen Schule, mit den flexiblen Raumgrößen und der Eignung für die Ganztagsbildung werden an der Verbandsgrundschule Karlsfeld ideale Voraussetzungen für eine Pädagogik der Vielfalt, für offene Lern- und Unterrichtsformen und für vertiefte Beziehungen innerhalb der Lernhausfamilien geschaffen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Dieses hochmoderne Schulgebäude zeigt, wie gut die Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg funktionieren kann. Im Schulverband Karlsfeld arbeiten die Landeshauptstadt München, die Gemeinde Karlsfeld und der Landkreis Dachau seit über 60 Jahren zusammen – partnerschaftlich, transparent und zum Wohl der Kinder. Auch deshalb ist es ein Vorzeigeprojekt der Münchner Bildungsbauoffensive.“

Stefan Kolbe, Bürgermeister von Karlsfeld: „Mit der Einweihung der Verbandsgrundschule schaffen wir nicht nur zusätzliche Lernräume für unsere Kinder – wir setzen auch ein starkes Zeichen für die Zukunft in München und Karlsfeld. Die Verbandsgrundschule soll ein Ort sein, an dem sich Kinder wohlfühlen, gemeinsam lernen und wachsen können. Die Schule steht für gelebte Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gemeinde – ein schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Das innovative Lernhauskonzept gibt uns die Chance, Schule ganz neu zu denken – moderner, offener und näher an den Bedürfnissen der Kinder. Mein herzlicher Dank gilt allen, die dieses Projekt mit Engagement, Ideen und Vertrauen begleitet und unterstützt haben.“

Stefan Löwl, Landrat des Landkreises Dachau: „Seit vielen Jahren zeigt die Verbandsgrundschule, wie erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit aussehen kann. Mit dem Neubau und der Einweihung der neuen Schule setzen die Landeshauptstadt München und die Gemeinde Karlsfeld ein weiteres Zeichen in genau diese Richtung. Auch wir als Landkreis folgen mit unserem neuen Gymnasium in Karlsfeld diesem Weg. Denn das erfolgreiche Beispiel der Verbandsgrundschule zeigt: Wenn Kommunen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, entstehen Orte, an denen alle Kinder – unabhängig von Herkunft oder Wohnort – die gleichen Chancen erhalten. Mein Dank gilt allen Beteiligten, welche dieses Projekt mit großem Engagement realisiert haben.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Dieser Schulstandort ist etwas ganz Besonderes. Fast ist es ein Lernort in der Natur, so intensiv nimmt man sie auch im Gebäudeinnern wahr. Darüber hinaus schafft die Münchner Lernhausarchitektur beste Voraussetzungen für vertiefte Beziehungen zwischen Pädagog*innen und Schüler*innen, für vielfältige, aktivierende Lernmethoden und für die Verzahnung von Schule und Ganztagsbildung.“

Stadtdirektor Detlev Langer, Baureferat: „Mit der neuen sechszügigen Verbandsgrundschule München-Karlsfeld ist ein moderner Bildungsbau entstanden, der Funktionalität, Nachhaltigkeit und einen beispielhaften Umgang mit der Natur vereint. Der Erhalt des bestehenden Baumbestands und die Einbettung in die offene Landschaft des Dachauer Mooses prägen die Architektur und schaffen eine inspirierende, naturnahe Lernumgebung. Die klare Gliederung des Baukörpers und die großzügigen Freiräume fördern nicht nur die schulische Bildung, sondern auch ein Bewusstsein für Achtsamkeit, Verantwortung und den Schutz der Umwelt – Werte, die weit über den Unterricht hinausreichen und für kommende Generationen von großer Bedeutung sind.“

Schulrektorin Ursula Weber: „Die Einweihung ist ein besonderer Moment – für unsere Schule, für die gesamte Schulfamilie und für alle, die an diesem Projekt beteiligt waren. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen nicht nur ein neues Gebäude – sie bekommen Raum für Kreativität, Gemeinschaft und Entfaltung. Raum, um ihre Stärken zu entdecken und ihren Weg zu gehen. Diese neue Schule ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Bildung Zukunft bedeutet, die wir nur gemeinsam gestalten können. Ich danke allen Beteiligten in München und Karlsfeld für ihr Vertrauen und ihr Engagement.“

Gemeinsame Schulgeschichte seit 1802

Die gemeinsame Schulgeschichte von Karlsfeld und München begann 1802 mit dem ersten Schulhaus in Ludwigsfeld. Nach dem zweiten Weltkrieg errichtete die Stadt München in der Gerberau eine „Barackenschule“, die von Münchner und Karlsfelder Kindern besucht wurde. Im Jahr 1961 gründete die Landeshauptstadt München mit der Gemeinde Karlsfeld einen Schulverband, der 1963 einen Schulneubau in Karlsfeld beschloss. Die Einweihungsfeier fand 1965 statt. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und des Sanierungsbedarfs der Verbandsgrundschule entschied man sich 2016 für den Neubau des aktuellen Projektes.