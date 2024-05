Schwerer Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte – Maxvorstadt

Nymphenburger Straße – Kurz nach Mitternacht ist es in der Nymphenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Kleinbusse waren in den Zusammenstoß verwickelt.

Da zahlreiche Personen an dem Unfallgeschehen beteiligt waren, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften aller Hilfsorganisationen zur Einsatzstelle entsandt. Durch den Zusammenstoß der drei Kleinbusse wurden vier Personen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzten, um die Personen aus dem Fahrzeug befreien zu können.

Elf Personen mussten von Rettungsdienst und Feuerwehr gesichtet werden. Hiervon wurden vier Personen teils schwer verletzt in Münchner Kliniken eingeliefert. Zur Betreuung der unverletzten Beteiligten wurde ein Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr eingesetzt.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München unterstützten bei der Sichtung und Versorgung der Patienten und sicherten die Unfallstelle ab. Außerdem wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet.