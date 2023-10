Sendling: Kind in automatischem Parkhaus eingeschlossen

Am Freitagmorgen ist ein 3-jähriges Kind in einem automatischen Parkhaus in der Danklstraße eingeschlossen worden. Die Feuerwehr konnte es unverletzt befreien.

Während die Eltern Gepäck aus ihrem Auto ausluden, setzte sich aus ungeklärter Ursache der automatische Fahrzeug-Fahrstuhl in Bewegung und parkte den Pkw samt Kind im Kindersitz im ersten Untergeschoß ein. Aufgrund eines technischen Defekts ließ sich das Auto von den Eltern nicht mehr aus dem Parkhaus herausholen und der unterirdische Parkbereich ist normalerweise für Menschen nicht zugänglich.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich über eine Wartungsöffnung Zugang zum Fahrzeug und konnten so das unverletzte Kind aus seiner misslichen Lage befreien und an die erleichterten Eltern übergeben.