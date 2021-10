Sendling: Verkäuferin mit Messer bedroht

Am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 15:50 Uhr, wurde dem Polizeinotruf durch eine

Verkäuferin eine Bedrohungssituation mitgeteilt. Die Anruferin arbeitet in einer Bäckerei,

wo sie nach einer verbalen Auseinandersetzung von einem unbekannten Mann mit einem

Messer bedroht wurde.

Nach der Bedrohung entfernte sich der Täter mit einem Messer, dass er deutlich sichtbar

in einer Hand hielt. Sofort wurden mehrere Streifen in diesen Bereich geschickt. Kurz vor

der Kreuzung Lindwurmstraße Ecke Implerstraße machte ein Passant eine

vorbeifahrende Polizeistreife darauf aufmerksam, dass er einen Mann mit Messer in der

Nähe gesehen habe.

Kurz darauf konnte der Tatverdächtige, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München durch

die Einsatzkräfte angetroffen werden. Nachdem dieser auf deutliche Aufforderungen der

Polizei, das Messer wegzulegen, nicht reagierte, wurde ihm der Schusswaffengebrauch

mehrfach angedroht. Im Verlauf dieser Ansprachen durch die Polizei, näherte sich ein 24-

Jähriger mit Wohnsitz in München unbemerkt dem 23-Jährigen und hielt ihm die Arme

fest, woraufhin die Polizeibeamten ihn sofort festnehmen konnten.