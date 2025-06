Sollte man Kaffee im Kühlschrank aufbewahren?

Kaffeearoma ist empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen und kann sich schnell verflüchtigen. Deshalb sollte man Bohnen oder Pulver gut vor Licht, Feuchtigkeit, Luft und Wärme schützen. Oft hört man daher den Tipp, Kaffee im Kühlschrank aufzubewahren. Optimal ist dieser Aufbewahrungsort allerdings nicht. „Kaffee nimmt sehr schnell fremde Gerüche an. Wenn er neben Käse, Lauch oder anderen stark riechenden Lebensmitteln liegt, verliert er sein Aroma“, sagt Andrea Danitschek, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Große Temperaturunterschiede zwischen warmer Raumluft und der kühlschrankkalten Kaffeedose lassen zudem Kondenswasser entstehen. Das kann Schimmel fördern. Besser ist es, Kaffee in einer kühlen Speisekammer aufzubewahren. In jedem Fall sollte man Kaffee immer in lichtundurchlässigen und luftdichten Behältern lagern.



Kaffee einfrieren

Hat man zu viel Kaffee gekauft oder wird ihn länger nicht verwenden, kann man ihn einfrieren. In einer luftdichten Verpackung bleibt das Aroma dabei für mehrere Monate erhalten.



