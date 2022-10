Spektakuläre Trial-Akrobatik in Ingolstadt

Jetzt Tickets sichern: Vorverkaufsstart für das ADAC Hallen-Trial am 21. Januar 2023

Kletternde und springende Motorräder, meterhohe Hindernisse und atemberaubende Balanceakte: Am Samstag, 21. Januar 2023, ist es endlich wieder so weit und das 7. ADAC Hallen-Trial in der Ingolstädter Saturn-Arena öffnet seine Tore. „Wir haben einige Neuerungen, die für Action und Spannung nonstop sorgen – ein mitreißendes Spektakel für die ganze Familie“, betont Organisationsleiter Stefan Behr, der gemeinsam mit seinem 30-köpfigen Team das Trial-Event auf die Beine stellt. Der Ticket-Vorverkauf für den anspruchsvollen Wettkampf und gleichzeitig Deutschlands einziges Hallen-Trial-Event hat jetzt begonnen – wer dabei sein will, sollte sich schnell die besten Plätze sichern.

Nervenkitzel ohne Ende

Wenn sich die deutsche Trial-Elite mit Spitzenfahrern aus dem europäischen Ausland an dem anspruchsvollen Parcours misst und gegen die Schwerkraft kämpft, ist Nervenkitzel pur angesagt. In der ersten Runde muss jeder einzelne der zehn Trial-Profis eine bestimmte Hindernisstrecke auf Zeit absolvieren. Das Ergebnis entscheidet über die Startreihenfolge für den Vorlauf, der in zwei Abschnitte unterteilt ist. Die acht Besten qualifizieren sich fürs Finale. Ziel der Starter ist es, auf ihren Motorrädern meist ohne großen Anlauf meterhohe Hindernisse, so genannte Sektionen, zu bezwingen. Davon gibt es insgesamt sechs Stück, die unter anderem aus Betonpflocks, Rohren, Baumstämmen und Stahlelementen – teilweise bis zu vier Meter in die Höhe ragend – bestehen. Anders als gewöhnliche Motorräder haben Trial-Bikes keinen Sitz, sondern die Fahrer stehen die ganze Zeitüber auf den Fußrasten ihrer Maschine. Wer während einer Sektion einen Fuß auf den Boden setzt, sich an ein Hindernis lehnt oder stürzt, erhält Strafpunkte. Zum „ADAC Hallen-Trial-Meister 2023“ gekrönt wird der Fahrer, der im Finale die wenigsten Fehler hat.

Jetzt Tickets sichern

Neben dem Action-Spektakel dürfen sich die Besucher auf eine 500 Quadratmeter große Verkaufsausstellung freuen, in der die neuesten Trends für 2023 präsentiert werden. Zudem gibt es um 13.30 Uhr eine Autogrammstunde mit den Trial-Profis. Erwachsene zahlen ab 21,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre ab 13,50 Euro. Tickets sind erhältlich in allen an Eventim angeschlossenen Vorverkaufsstellen, im Internet unter eventim.de sowie in allen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros. Aktuelle Informationen unter hallen-trial.de und auf Facebook.

Zeitplan

12.00 Uhr Hallenöffnung

13.30 Uhr Autogrammstunde

14.30 Uhr Veranstaltungsbeginn

18.30 Uhr Veranstaltungsende