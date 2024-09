Stadtrat beschließt Stadtentwicklungsplan STEP 2040

Es ist der Plan für die Zukunft Münchens: der Stadtentwicklungsplan STEP 2040, den der Planungsausschuss des Stadtrats in seiner heutigen Sitzung verabschiedet hat.

Wie soll München in 20 Jahren aussehen? Wie entwickelt sich die Stadt angesichts der Dynamik der letzten Jahre weiter und wie geht die Landeshauptstadt mit ihren Räumen um? Der STEP 2040, der erste räumliche Stadtentwicklungsplan Münchens seit 1983, diskutiert alle wichtigen räumlichen Zukunftsfragen. Er wurde als Entwurf 2021 erstmals öffentlich präsentiert. Nach einer umfangreichen Öffentlichkeitsbeteiligung, an der über 12.000 Personen teilnahmen, darunter die Münchner Bezirksausschüsse sowie Vertreter*innen von Fachverbänden und der Münchner Region, liegt der STEP nun in überarbeiteter Form als komplett digitales Kartenwerk vor.

Der STEP zeigt integriert sieben Handlungsfelder der Stadtentwicklung: Freiraum, Mobilität, Wohnquartiere, Wirtschaft, Klimaanpassung, Klimaneutralität und Regionale Zusammenarbeit. Das Handlungsfeld Wirtschaft ist in der aktuellen Fassung neu hinzugekommen. Der Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur ist die unverzichtbare Basis für die Handlungsfähigkeit und die Gestaltungsspielräume der Stadt.

Legt man die Karten der einzelnen Handlungsfelder übereinander, wird deutlich, wo sich die jeweiligen Ziele begünstigen oder überschneiden, also in Konkurrenz zueinanderstehen. Er bildet somit eine Grundlage für den Stadtrat zur Abwägung von Planungszielen im größeren Kontext. Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich habe das Referat für Stadtplanung und Bauordnung im Jahr 2019 mit der Erstellung eines neuen Stadtentwicklungsplans beauftragt. Mit dem jetzt vorliegenden STEP 2040 bin ich wirklich sehr zufrieden. Mit seinen komplett digitalen Karten ist er nicht nur für alle zugänglich und verständlich – er ist vor allem auch unter großer Beteiligung der Münchner Bevölkerung entstanden. Das ist mir persönlich besonders wichtig.“

Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk: „Beim STEP 2040 geht es um nachhaltige Stadtentwicklung in allen Dimensionen, das heißt sozial, ökologisch und wirtschaftlich. Nur so können wir die Lebensqualität der Stadt München auch für künftige Generationen sichern und Investitionssicherheit für Unternehmen bieten.“

Alle Infos zum STEP sind zu finden unter muenchen.de/STEP.