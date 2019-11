SWM warnen vor falschen Mahnbriefen

Gefälschte Mahnbriefe im Umlauf – SWM warnen: Inkassobüro „Aleksandar & Co KG“ handelt nicht im Namen der SWM

Bei den SWM haben sich Kunden und Kundinnen gemeldet, die gefälschte Mahnbriefe erhalten haben. Absender ist ein angebliches Inkassobüro „Aleksandar & Co KG“ in Berlin. Diese falschen Mahnungen im Namen der SWM wirken erstaun-lich echt. Erkennen lassen sich die Schreiben am Absender „In-kassobüro Aleksandar & Co KG“, auch auf dem beigelegten Überweisungsträger ist das Büro als Empfänger angegeben.

Die SWM raten ihren Kundinnen und Kunden zur Vorsicht und machen sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich hier um Fälschungen handelt!

Wer unsicher ist, ob ein Schreiben echt ist oder gefälscht, kann im SWM Kundencenter anrufen und nachfragen: Telefonnummer 0800 / 796 796 0. Hinweise über gefälschte Schreiben nimmt das SWM Kundencenter entgegen. Betroffene können sich aber auch an die Polizei wenden.