Thalkirchner Brücke: Badeunfall – 13-jähriger rettet hilflosen 7-jährigen aus dem Isarkanal

Am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 14:30 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen verständigt, weil zwei Kinder im Bereich der Thalkirchner Brücke in den Isarkanal gesprungen waren und es nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befanden.

Beim Eintreffen der Polizei hatten alle betroffenen Personen bereits das Wasser verlassen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich zwei Kinder aus München im Alter von zehn und sieben Jahren im Bereich des Isarkanals aufgehalten hatten und mit der Absicht zu baden, sich in den Kanal begaben. Da der 7-Jährige nicht schwimmen konnte, bekamen sie dort Probleme. Auch der 10-Jährige konnte dem anderen nicht helfen.

Ein unbeteiligter 13-jähriger Münchner, der zufällig mit seinem Hund vor Ort war, sprang bekleidet in den Isar-Kanal und rettete den hilflosen 7-Jährigen aus dem Wasser.

Durch den Rettungsdienst wurden die beiden in ein Münchner Klinikum zur ambulanten Behandlung verbracht. Der durchnässte 13-Jährige wurde von einer Streife nach Hause gebracht.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt erneut davor, sich ohne ausreichende Schwimmkenntnisse insbesondere in unbekannte offene Gewässer zu begeben. Bei fließenden Gewässern erhöht sich die Gefahr durch Treibgut und Strömung.