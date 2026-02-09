Tierpark Hellabrunn: Freier Eintritt und einen Krapfen für kostümierte Kinder am Faschingsdienstag

Am 17. Februar 2026 wird es bunt im Münchner Tierpark: Anlässlich des Faschingsdienstags spendiert Hellabrunn allen verkleideten Kindern am Isar- oder Flamingo-Eingang den Eintritt.

Fasching ist ein besonders schöner Tag im Tierpark. Die vielen kleinen Gäste in fantasievollen Kostümen bringen zusätzliches Leben und Freude in Hellabrunn. Die über 500 exotischen und heimischen Tierarten können sich auf neugierige Besucher freuen, während Kinder als Papagei, Clownfisch, Ritter, Dinosaurier oder Einhorn die Vielfalt des Tierparks entdecken.

Alle kostümierten Kinder bis 14 Jahre erhalten am Faschingsdienstag von 9 bis 17 Uhr freien Eintritt. Ab 13 Uhr gibt es noch eine besondere Überraschung für die ersten 250 verkleideten Kinder an den Kassen: einen Gutschein für einen kostenlosen Krapfen bei Marché im Hauptrestaurant – ein kleiner Genuss, der den Faschingstag im Tierpark noch einmal versüßt (Der Gutschein gilt ausschließlich am 17.02.26 für Krapfen und nur für Kinder; eine Barauszahlung ist nicht möglich).