Tollwood Winterfestival mit Kunst, Performance und Raum für Engagement unter dem Motto „Wir braucht Dich!“ – Festival du Cirque mit drei Zirkusproduktionen ab 26. November 2024

Vom 26. November bis 23. Dezember setzt das Tollwood Winterfestival unter dem Motto „Wir braucht Dich!“ ein eindrucksvolles Zeichen für Demokratie und Gemeinschaft. Auf der Theresienwiese werden die Zeltdächer täglich zu Leinwänden, der Duft von Gewürzen liegt in der Luft, und leuchtende Wesen wandeln übers Gelände. Im Theaterzelt Grand Chapiteau begeistert das Festival du Cirque mit drei außergewöhnlichen Produktionen aus drei Kontinenten. Das Tollwood Winterfestival verbindet Kunst, Musik, Nouveau Cirque und den Aufruf, sich für unsere demokratischen Werte einzusetzen.

Auf den Zeltdächern des Festivals strahlen Bilder und Botschaften in die Nacht: Es entsteht eine Liebesgeschichte an die Demokratie in bunten Farben. Die Installation „Wir braucht Dich! Ein leuchtendes Manifest zur Verteidigung unserer Demokratie“ zieht täglich ab Einbruch der Dunkelheit alle auf der Theresienwiese in ihren Bann. Die eigenen Werte, das Engagement für die Demokratie und ein friedliches Zusammenleben können die Besucher*innen kreativ verewigen – auf den „Werte Bänken“: einfache Holzbänke, die das Publikum im Bazar-Zelt in vielfältige „Werte Bänke“ verwandelt.

Der Markt der Ideen lädt mit nachhaltigem Kunsthandwerk und internationaler Bio-Gastronomie zum Flanieren ein. Über 90 Prozent der Veranstaltungen sind kostenfrei, darunter zahlreiche Performances und Live-Musik.

Tickets für das Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt ab 29 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim erhältlich. Mit dem Trilogie-Ticket spart man 25 Prozent, Tickets sind im Dreierpack ab 29,25 Euro (ermäßigt ab 21,75 Euro) erhältlich – zusätzlich serviert Tollwood zu den Trilogie-Tickets pro Show einen Aperitif.

Tollwood Winterfestival 2024

Ort: Theresienwiese, München

Zeitraum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Freier Eintritt auf das Festivalgelände

Festival du Cirque – Programm

Ort: Grand Chapiteau, Tollwood Winterfestival

Eintritt: Ab 39 Euro, ermäßigt ab 29 Euro

Weitere Optionen: Trilogie-Ticket, Social-Ticket und Familien-Tickets

Circo Zoé: „Deserance“

Zeitraum: 26.11. bis 8.12.2024, jeweils 19:30 Uhr (spielfrei: 2.12.)

außer: 1.12. und 8.12. – Showbeginn: 18 Uhr

Circa: „Humans 2.0“

Zeitraum: 10.12. bis 14.12.2024, jeweils 19:30 Uhr

Zusatzshow: 14.12., 16:30 Uhr

The 7 Fingers: „Duel Reality“

Zeitraum: 17.12. bis 21.12.2024, jeweils 19:30 Uhr, 22.12., 18:00 Uhr

Weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de