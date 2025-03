Tram-Wartehallen: Aufbau an der Linie 25 in Harlaching beginnt im April

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnen damit, dass bereits im April die ersten drei der noch fehlenden Wartehallen an der Tramlinie 25 in Harlaching aufgestellt werden können. Weitere Unterstände sollen in schneller Folge errichtet werden.

Grundlage für den Aufbau ist ein Bescheid (Typzulassung) der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB), der seit 26. Februar 2025 vorliegt. Im nächsten Schritt werden die SWM die bereits vorbereiteten Einzel-genehmigungen für die betreffenden Standorte beantragen. Ziel ist, die abschließende Zustimmung der TAB bis Ende März zu erreichen.

Bis Ende April sollen die Wartehallen des jetzt genehmigten Typs an den Haltestellen der Linie 25 errichtet werden. Es handelt sich dabei um die Haltestellen Theodolindenplatz (beide Richtungen), Menterschwaige in Richtung Grünwald und Klinikum Harlaching in Richtung Max-Weber-Platz.

Aufbau weiterer Wartehallen

Bis voraussichtlich Mitte des Jahres folgen die Haltestellen Olympiapark West der Linien 20/21 und Carl-Amery-Platz der Linie 25 jeweils in beiden Richtungen. Die Haltestellen Scheidplatz der Linie 12 und Karlsplatz (Stachus) der Linien 19 und 21 in Richtung Innenstadt sollen bis Ende des Jahres ausgestattet werden.

Zulassung für weiteren Wartehallentyp steht noch aus

Für die Wartehallen an den Haltestellen Klinikum Harlaching der Linie 25 in Richtung Grünwald, Deutsches Museum und Isartor der Linie 17 jeweils in beiden Richtungen sowie Hauptbahnhof der Linie 20 in Richtung Moosach Bf. steht die Typzulassung noch aus. Die TAB hat diese binnen zweier Wochen in Aussicht gestellt, soweit alle erforder-lichen Nachweise und Unterlagen vorliegen. Sobald die Typenzulassung vorliegt, werden ebenfalls die bereits vorbereiteten Einzelanträge bei der Technischen Aufsichtsbehörde eingereicht, um die Wartehallen schnellst-möglich aufstellen zu können.