Trickdiebstahl durch Falsche Polizeibeamten in Neuperlach

Am Mittwoch, 16.03.2022, zwischen 13:40 Uhr und 14:20 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung einer über 80-Jährigen Frau in einem Wohnhaus am Friedrich-Engels-Bogen.

Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und konnten diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwenden. Danach verließen sie die Wohnung. Die Frau informierte die Polizei mehrere Stunden nach der Tat. Die Details zum Tatablauf sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kommissariat 65 übernommen.

Eine Beschreibung der Täter war der Geschädigten nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Friedrich-Engels-Bogen/Karl-Marx-Ring/Kurt-Eisner-Straße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte: