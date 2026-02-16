Unter dem Hammer: MVG versteigert Fundsachen online

Von einer japanischen Silbermünze über Handschellen bis zum Ultra-schallgerät: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) versteigert am Mittwoch, 25. Februar, wieder liegengebliebene Gegenstände aus U-Bahn, Tram und Bus. Die Auktion findet ab 11 Uhr live im Internet statt und wird online präsentiert.

Zur Auktion kommen Fundsachen aus dem MVG-Fundbüro, die nach mindestens sechs Monaten nicht abgeholt wurden. Unter den Auktions-gegenständen sind auch Laptops, Smartphones, Werkzeugkoffer, Klei-dung, eine Kastenlaute (Cuatro Venezolano), Schmuck, Fußball-Fan-artikel, Münzen, Banknoten sowie Überraschungs-Koffer und -Taschen.

Die zur Versteigerung stehenden Fundstücke können ab sofort bis Dienstag, 24. Februar, zu den regulären Öffnungszeiten im MVG-Fundbüro (Elsenheimerstraße 61, 80687 München) besichtigt werden.

Die Auktion wird im Auftrag der MVG von Rockmann Industrie-Auktionen durchgeführt. Der Link zum Online-Katalog der Auktion sowie weitere Infos zum Fundbüro stehen auf mvg.de/fundbuero zur Verfügung.