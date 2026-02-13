Verkehrsunfall zwischen S-Bahn und Pkw – eine Person verstorben

Am Donnerstag, 12.02.2026, gegen 18:30 Uhr, fuhr eine 53-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein mit einem Fiat Pkw auf der Staatsstraße 2078 in Richtung der Rosenheimer Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

An der Einmündung zur Faistenhaarer Straße bog sie nach rechts ab. Hier verlaufen parallel zur Staatsstraße 2078 Bahngleise, die die 53-Jährige hat überqueren müssen, um auf der Faistenhaarer Straße weiter zu fahren. Der Bahnübergang ist an dieser Stelle unbeschrankt. Die 53-Jährige übersah das aktive rote Blinklicht des Bahnübergangs und wollte die Gleise queren.

Zur selben Zeit fuhr ein S-Bahn-Triebfahrzeugführer der Linie 5 die Bahnstrecke, ebenfalls in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste die S-Bahn den Pkw der 53-Jährigen frontal auf der rechten Seite. Der Pkw wurde hierdurch mehrere hundert Meter mitgeschleift, bevor die S-Bahn endgültig zum Stillstand kam.

Die 53-Jährige verstarb noch vor Ort aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen. Ein ebenfalls in dem Pkw befindlicher Hund wurde leicht verletzt. Dieser wurde in die Tierklinik verbracht. Der Triebfahrzeugführer und alle Insassen der S-Bahn blieben unverletzt. Der Pkw wurde total beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst und die Feuerwehr geborgen werden. An der S-Bahn entstand ein leichter Sachschaden. Die Staatsstraße 2078 musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere

Insassen eines Pkw, der sich direkt hinter dem verunfallten Pkw befunden haben soll,

werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549

München, Tel.: (089) 6216- 3322, in Verbindung zu setzen.