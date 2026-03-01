Verspäteter Sonderzug – Fans beschmieren Wände und Schaukästen

Nach der Abreise eines Sonderzuges anlässlich eines Bundesligaspiels am 28. Februar stellte die Bundespolizei in der Unterführung des Bahnhofs München-Pasing mehrere Graffiti-Sachbeschädigungen fest.

Anlässlich des Bundesligaspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München reisten rund 250 Fans des FC Bayern München in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Sonderzug von München-Pasing nach Dortmund. Aufgrund einer verspäteten Bereitstellung des Zuges hielten sich die Fans ab ca. 03:30 Uhr für etwa eine Stunde in der Unterführung des Bahnhofs auf.

Nach Abfahrt des Sonderzuges stellten Streifen der Bundespolizeiinspektion München diverse Graffiti-Tags und Aufkleber an Wänden sowie an Schaukästen in der Bahnsteigunterführung fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Aufgrund des hohen Personenaufkommens wurden die Sachbeschädigungen erst nach Abreise der Fans festgestellt. Die Bundespolizei wertet derzeit die Aufzeichnungen der örtlichen Videoüberwachung aus. Weitere Vorfälle wurden bislang nicht bekannt.