Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft durch eine Deckenbohrung

In der Nacht von Montag, 09.02.2026, 17:00 Uhr, auf Dienstag, 10.02.2026, 04:30 Uhr,

gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein

Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses im Bahnhofsviertel.

Im ersten Obergeschoss öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Tür zu den

Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung. In einem der Räume, der sich oberhalb

des darunter befindlichen Juweliergeschäfts befindet, bohrten die Täter mit einem

unbekannten Werkzeug ein ca. 20 cm breites und 5 cm tiefes Loch in die Decke. Ein

Durchbruch gelang aus unbekannten Gründen jedoch nicht.

Die Täter ließen von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte

Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße, Goethestraße und

Landwehrstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang

mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.