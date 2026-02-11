Vom kleinen Umzug zum Mega-Event: 30 Jahre St. Patrick’s Day in München

1996 – für manche ist das das Jahr von Oliver Bierhoffs Golden Goal, für andere untrennbar mit dem Ohrwurm von Fettes Brot verbunden. Und für München? Der Beginn einer grünen Erfolgsgeschichte. Denn genau in diesem Jahr zog die erste St.-Patrick’s-Day-Parade durch die Stadt. Geplant war ein kleiner Umzug für rund 200 Menschen, gekommen sind 3.000. Spätestens da war klar: Der irische Nationalfeiertag hat in München eine zweite Heimat gefunden. Seitdem ist das Wochenende vor dem 17. März fest im Münchner Veranstaltungskalender verankert – bunt, laut, herzlich und garantiert grün.

2026 wird dieses Kapitel besonders gefeiert, denn das St. Patrick’s Day Festival in München wird 30 Jahre alt. Am 14. und 15. März zeigt die Stadt einmal mehr, warum sie als größter Schauplatz für die Feierlichkeiten zum irischen Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland gilt. Organisiert wird das Festival vom Munich Irish Network e. V., getragen von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Schirmherr ist auch zum Jubiläum wieder Oberbürgermeister Dieter Reiter, der nicht nur Grußworte spricht, sondern am Sonntag auch musikalisch glänzt: Gemeinsam mit der Paul Daly Band steht er zwischen 13.50 und 14.30 Uhr auf der Bühne.

Musikalisch und tänzerisch schlägt das Festival ohnehin eine Brücke zwischen Irland und Bayern. Bands und Tanzgruppen mit irischen Wurzeln sorgen an beiden Tagen für ordentlich Rhythmus in der Stadt. Ein echtes Herzstück ist dabei die Munich Céilí Band, die dem Festival seit den Anfangsjahren die Treue hält und mit ihrem mitreißenden Sound zuverlässig für tanzende Beine sorgt.

Der absolute Höhepunkt folgt am Sonntag mit der großen St.-Patrick’s-Day-Parade. Rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in über 60 Gruppen ziehen auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz durch die Stadt, bejubelt von mehreren zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauern. Angeführt wird der Umzug von Grand Marshal Alison Moffat-McLynn, begleitet von St. Patrick höchstpersönlich – dargestellt von Wolfgang Schramm – und Parade Princess Lara O’Sullivan. Gegen 13 Uhr endet die Parade am Odeonsplatz, wo die irische Nationalhymne erklingt, das traditionelle Kleeblatt gesegnet wird und anschließend das Musik- und Tanzprogramm auf der Bühne am Reiterdenkmal startet.

Wer es am Sonntag nicht zur Parade schafft, kann bereits am Samstag ab 11 Uhr Festival-Luft schnuppern. Vor der Feldherrnhalle laden Gastronomiestände, Livemusik und kulturelle Beiträge zum Mitfeiern ein. Am Sonntag verteilen sich die Auftritte sogar auf zwei Bühnen. Die Bands und Tanzgruppen kommen aus Irland, München – und sogar aus Montenegro, wie etwa die Band O’Konrads. Das vollständige Line-up und alle Auftrittszeiten sind in der Programmübersicht zu finden.

Ein besonderer Tipp für alle, die nach Sonnenuntergang noch nicht genug haben, ist die „Night of the Celts“ am Samstagabend im Schlachthof. Dort stehen irische und schottische Kultur gemeinsam im Rampenlicht – mit der Paul Daly Band, Sängerin Tanja Heger, Dudelsackspieler Konrad Stock und der Tanzgruppe der Munich Scottish Association. Kurz gesagt: 30 Jahre St. Patrick’s Day in München bedeuten 30 Jahre Lebensfreude, internationale Begegnungen und ein Wochenende, an dem München ganz offiziell grün trägt. 🍀

Weitere Informationen zum St. Patrick’s Day 2026 in München finden auf der Website.