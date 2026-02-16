Von FC Bayern bis Bergretter: Diese Stars kommen zur f.re.e 2026

Ob Bundesliga-Profi, TV-Moderator, Singer-Songwriterin oder Bergretter aus der ARD-Dokuserie – die f.re.e 2026 wird zur Bühne für prominente Gäste aus Sport, Medien und Kultur. Besucherinnen und Besucher erleben Stars hautnah, erhalten persönliche Einblicke und treffen Menschen, die für Leidenschaft, Engagement und außergewöhnliche Erlebnisse stehen. Damit erweitert Deutschlands aktivste Reise- und Freizeitmesse ihr vielseitiges Rahmenprogramm um emotionale Höhepunkte.

Ein sportliches Ausrufezeichen setzt der Auftritt von FC Bayern-Profi Josip Stanišić. Der kroatische Nationalspieler kommt am Donnerstag, 19. Februar, zur f.re.e und nimmt sich am Stand des Tourismusverbandes Istrien in Halle A4 von 10.30 bis 11.30 Uhr Zeit für Autogramme, Gespräche und Fotos. Ein eigener Photobooth sorgt für bleibende Erinnerungen.

Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“ begeistert mit seiner Wissensendung junge Zuschauer auf KiKA, ARD und am Mittwoch, 18. Februar, auch die Besucher der f.re.e. Interviews mit ihm gibt es auf der Sportbühne in Halle A6 von 11.30 bis 12 Uhr und auf der f.re.e. stage von 16 Uhr bis 16.30 Uhr. Jeweils im Anschluss steht er für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Claudia Koreck gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den etabliertesten Künstlerinnen des deutschsprachigen Raums. Die Songwriterin können f.re.e.-Besucher am Freitag, 20. Februar, von 14 Uhr bis 14.30 Uhr auf der f.re.e stage in Halle A5 live erleben.

Echte Rettungseinsätze der bayerischen Bergwacht stehen im Mittelpunkt der ARD-Dokuserie „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“. Von den außergewöhnlichen Drehbedingungen erzählt Michael Renner, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Ramsau, auf der f.re.e. stage in Halle A5 am Samstag, 21. Februar, von 13.30 bis 14 Uhr und auf der Sportbühne in Halle A6 am Samstag, 21. Februar, von 11 bis 11.30 Uhr und 15.30 bis 16 Uhr. Dort spricht er ebenfalls am Sonntag, 22. Februar, von 11 bis 11.30 Uhr.