Warnstreik beim AWM

Die Gewerkschaft ver.di ruft alle Mitarbeiter*innen des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) von Donnerstag, den 13. März bis Samstag, den 15. März 2025 zum Warnstreik auf.

Infolgedessen bleiben am Donnerstag und Freitag alle Wertstoffhöfe, das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 und der dazugehörige Pop-up Store sowie das Kundencenter geschlossen. Bei den Tonnenleerungen kommt es zu starken Einschränkungen. Das Heizkraftwerk Nord ist am Donnerstag geschlossen, am Freitag wird an einer Notfallbesetzung bis mittags gearbeitet. Der Entsorgungspark Freimann und das Erdenwerk haben geschlossen. Die Touren des Wertstoff- und Giftmobils fallen aus, zudem findet keine Sperrmüllabholung statt.

Am Samstag bleiben alle Wertstoffhöfe, das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 und der dazugehörige Pop-up Store geschlossen.

Die Mülltonnen werden beim nächsten planmäßigen Leerungsturnus wieder bedient. Sofern an den betroffenen Standplätzen aufgrund der ausgefallenen Leerung Zusatzmüll anfällt, nimmt der AWM diesen kostenfrei mit. Der Zusatzmüll sollte in reißfeste 70- oder 80-Liter Säcke verpackt und frei zugänglich sein.

Der AWM hat einen Notbetrieb zur Entsorgung von kritischen Anfallstellen wie beispielsweise Krankenhäuser und Altenheime eingerichtet.

Weitere Informationen zum Streik und dessen Auswirkungen erhalten die Münchner*innen unter www.awm-muenchen.de.

Der AWM bittet die Münchner Bevölkerung um Verständnis.