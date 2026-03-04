Wiedereröffnung der Streichelanlagen im Tierpark Hellabrunn

Ab dem kommenden Wochenende ist die Streichelanlage mit den Bulgarischen Langhaarziegen im Mühlendorf wieder für große und kleine Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Zum Wohle der Tiere gelten zur Wiedereröffnung einige Neuerungen: Künftig ist die Anlage ausschließlich an Wochenenden, Feiertagen sowie in den bayerischen Schulferien jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Während dieser Zeiten wird sie von ehrenamtlichen Artenschutzbotschafterinnen und Artenschutzbotschaftern betreut. Sie übernehmen die Aufsicht, informieren über Tier- und Artenschutzthemen und achten auf die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.

Hintergrund dieser Maßnahmen ist der Schutz von Tier und Mensch. Zwar werden die Ziegen regelmäßig gesundheitlich untersucht, dennoch können Tiere Erreger in sich tragen, die für sie selbst unproblematisch sind, beim Menschen jedoch Erkrankungen auslösen können. Umgekehrt können auch Besucherinnen und Besucher Keime in die Anlage eintragen. Aus diesem Grund ist beim Betreten und Verlassen der Anlage eine gründliche Handdesinfektion vorgesehen. Die Artenschutzbotschafterinnen und Artenschutzbotschafter weisen aktiv darauf hin und informieren zusätzlich über nahegelegene Möglichkeiten zum Händewaschen, etwa im Hauptrestaurant oder bei den Toiletten am Biergarten.

„Streichelanlagen sind eine wichtige Erfahrung für klein und groß, um die Interaktion mit Tieren zu lernen. Die Mensch Tier Beziehung ist weit mehr als emotionale Nähe. Sie bewirkt auch, dass bereits unsere jüngsten Besucher und Besucherinnen sich für Tiere begeistern“, erklärt Lena Bockreiß, zuständige Kuratorin für Huftiere in Hellabrunn. „Wenn Besuchende diese seltene Ziegenrasse mit allen Sinnen erleben, wächst auch das Bewusstsein für die Bedeutung ihres Schutzes. Damit unterstützt Hellabrunn zugleich die Arbeit der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH), bei der wir Mitglied sind“, so Bockreiß. Sowohl für die Tiere als auch für die Menschen ist die Begegnung mit den Ziegen aus nächster Nähe eine wertvolle Erfahrung.

Auch die Ziegen können von positiv und tiergerecht gestalteten Begegnungen profitieren. Solche Kontakte bieten geistige Anregung und fördern natürliche Verhaltensweisen. Den Tieren bleibt dabei stets die Möglichkeit, sich in Bereiche zurückzuziehen, die nur von den Ziegen betreten werden können.