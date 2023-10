“Wir singen” gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder – 22.12.2023 Olympiahalle München

Mit Solisten Claudia Koreck & Band, Hannes Ringlstetter sowie großem Orchester und Chor – moderiert von Schauspieler Hans Sigl.



Zwei Tage vor Heiligabend, am Freitag, 22.12.2023, findet erstmals die Mitmachshow „Wir singen gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder“ in der Münchner Olympiahalle statt. Freut euch auf einen besinnlichen Abend mit den schönsten Weihnachtsliedern – von bayerischen über deutsche bis hin zu internationalen Klassikern wie Es wird scho glei dumpa, Oh Tannenbaum, Winter Wonderland und Feliz navidad, sind eine Vielzahl an Songs vertreten. Das Besondere daran: es wird kein herkömmliches Konzert sein, bei welchem Hits auf der Bühne präsentiert werden, sondern das gesamte Publikum singt gemeinsam mit den Künstler*innen.

An diesem Abend werden Claudia Koreck & ihre Band, Hannes Ringlstetter sowie ein großes Orchester und ein Chor zusammen mit allen Besucher*innen Weihnachtslieder singen, miteinander feiern und bedächtig innehalten, um sich gemeinsam auf das Fest der Liebe und Familie einzustimmen. Claudia Koreck, die bayerische preisgekrönte Musikerin, sticht vor allem mit Authentizität sowie Einfühlsamkeit hervor und wird stimmgewaltig mit ihren Musikern zu dieser außergewöhnlichen und emotionalen Veranstaltung beitragen.

Hannes Ringlstetter kennt und schätzt man als Kabarettist, Schauspieler, Buchautor und Musiker. Neben diversen TV-Projekten ist er auch auf der Bühne zu sehen – ob als Duo mit Stephan Zinner oder mit seiner Band. Die weihnachtliche Mitmachshow wird er mit seiner unterhaltsamen Art ebenfalls musikalisch bereichern.

Hans Sigl, Schauspieler, Moderator und Entertainer, insbesondere bekannt und erfolgreich als der Bergdoktor, wird als Moderator durch das Programm führen.

In diesen etwa zwei Stunden kann man dem Stress der Vorweihnachtszeit entkommen, die Gedanken an noch fehlende Geschenke oder das Weihnachts-Menü treten in den Hintergrund. Dafür wird Seite an Seite friedlich und feierlich gesungen und auf Weihnachten und den Zauber von Weihnachten eingestimmt. Für alle die nicht textsicher sind, werden die Liedtexte auf einer großen Leinwand projiziert.

„Ich freue mich erstmals dieses Format den Münchnern präsentieren zu dürfen. Der Abend wird sicher für die ganze Familie eine tolle Einstimmung zum Weihnachtsfest. Mit Claudia Koreck, Hannes Ringlstetter und Hans Sigl haben wir tolle Künstler*innen gefunden die Weihnachten und den Zauber fühlen und hinter dem Projekt stehen.“, so Andrea Blahetek-Hauzenberger, Geschäftsführerin der Global Concerts GmbH.

Tickets für das Erlebnis der besonderen Art sind ab sofort ab 20,00 Euro zzgl. VVK-Gebühren im Vorverkauf erhältlich.

Freitag, 22. Dezember 2023, Olympiahalle Beginn: 19 Uhr

Tickets sind via MyTicket.de, telefonisch unter 040/23 72 400 30 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie München Ticket und Eventim erhältlich. Einlass für Kinder ab 4 Jahren.