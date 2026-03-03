Wochenmarkt Riem vorübergehend am Edinburghplatz

Der Wochenmarkt Riem bleibt auch während der anstehenden Umbau- und Verschönerungsarbeiten am Willy-Brandt-Platz ein fester Bestandteil des Stadtteillebens. Ab Freitag, 6. März, findet der beliebte Markt vorübergehend am nahegelegenen Edinburghplatz statt.

An den gewohnten Marktzeiten ändert sich nichts: Der Wochenmarkt öffnet weiterhin jeden Freitag von 10 bis 18 Uhr seine Stände. Auch das bewährte Angebot bleibt erhalten – sämtliche Händlerinnen und Händler ziehen an den neuen Standort um. Besucherinnen und Besucher dürfen sich somit wie gewohnt auf frische Lebensmittel, regionale Spezialitäten und persönliche Beratung freuen.

Der vorübergehende Umzug sichert den Fortbestand des Wochenmarkts für die gesamte Dauer der Bauarbeiten. Nach Abschluss der Maßnahmen ist die Rückkehr an den ursprünglichen Standort vorgesehen.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit der vorübergehenden Verlagerung bleibt der Wochenmarkt ein fester Bestandteil des Stadtteillebens in der Messestadt. Ich bin den Märkten München, den Händlerinnen und Händlern, dem Bezirksausschuss und den beteiligten Referaten für die jetzt gefundene Lösung dankbar. Ziel war es, den Marktstandort während der Bauphase ohne Unterbrechung attraktiv und gut erreichbar zu halten. Alle sind herzlich eingeladen, den Wochenmarkt Riem ab dem 6. März am Edinburghplatz zu besuchen.“