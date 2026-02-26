Woran erkennt man eine gute Diät?

Zum Jahresbeginn nehmen sich viele Menschen vor, ein paar Kilos abzunehmen. Doch nicht jede Diät hält, was sie verspricht. Um dauerhaft Gewicht zu reduzieren, ist eine Ernährungsumstellung sinnvoll, die alltagstauglich ist, persönliche Vorlieben berücksichtigt und den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Die Rezepte sollten einfach sein und ohne teure Spezialzutaten auskommen. „Freude am Essen ist entscheidend für den Erfolg“, betont Andrea Danitschek, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Auch kleine Ausnahmen, etwa Süßes oder Snacks, sind erlaubt, um Heißhungerattacken vorzubeugen.“ Mit nachhaltigen Ernährungskonzepten ist ein moderater Gewichtsverlust von etwa 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche realistisch.

Vorsicht vor Extremen

Unseriöse Diäten werben oft mit schnellen Erfolgen oder versprechen gezielten Fettabbau an bestimmten Körperstellen. Eine stark reduzierte Kalorienzufuhr kann jedoch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und begünstigt den Jojo-Effekt: Das Ausgangsgewicht ist dann häufig schnell wieder erreicht oder sogar überschritten. Auch sehr einseitige Ernährungsformen, die ganze Lebensmittelgruppen ausschließen, bergen Risiken. Langfristig drohen Nährstoffmangel und gesundheitliche Probleme.