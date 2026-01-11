38-Jähriger flüchtet bei Polizeikontrolle in Laim

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 12:30 Uhr, überfuhr ein 38-Jähriger mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, eine rote Ampel auf der Landsberger Straße im Bereich der Kreuzung mit der Von-der-Pfordten-Straße. Hierbei konnte der 38-Jährige durch eine Polizeistreife beobachtet werden, welche ihn deshalb kontrollieren wollte. Dazu setzten die Polizeibeamten Blaulicht, Martinshorn sowie das Anhaltesignal ein.

Der 38-Jährige ignorierte jedoch das polizeiliche Anhaltesignal, wendete plötzlich und entzog sich der Anhaltung in Richtung Willibaldstraße.

Mit dem Einsatz weiterer Polizeistreifen konnte der Pkw kurze Zeit später in der Nähe angehalten werden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und einem Streifenwagen. In dem befand sich ein 43-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Beifahrer.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 38-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-Jährige ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde daher durchgeführt. Der BMW wurde abgeschleppt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol und sonstiger berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Nach Beendigung aller Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die durch die Fahrt des 38-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.