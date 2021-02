7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding sinkt auf unter 50!

Zu den bestätigten Covid-19-Fällen im Landkreis Erding sind seit Freitag 46 neue Fälle (Altersspanne zwischen 2 und 94 Jahren) hinzugekommen

Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit von 4.959 auf 5.005. Die neuen Fälle stammen aus folgenden Gemeinden:

– Dorfen 6

– Eitting 2

– Erding 10

– Forstern 1

– Inning am Holz 2

– Isen 1

– Langenpreising 1

– Lengdorf 2

– Moosinning 2

– Neuching 1

– Oberding 3

– Pastetten 1

– St. Wolfgang 1

– Taufkirchen 11

– Wartenberg 2

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding auf 100.000 Einwohner liegt nach offiziellen Angaben des RKI bei 47,0 (Vortag: 65,1). Damit sinkt der 7-Tage-Inzidenzwert des Landkreises Erding nach Berechnung des RKI erstmals seit dem 22.10.2020 unter 50. Die Zahl der Genesenen steigt um 10 von 4.487 auf 4.497. Damit gelten derzeit 440 Personen als infiziert (Vortag: 404). Im Klinikum Landkreis Erding werden derzeit 14 Covid-19-Erkrankte behandelt, davon 11 auf der Isolierstation und 3 auf der Intensivstation (2 davon beatmet). In der Klinik Wartenberg werden derzeit 5 Covid-Patienten behandelt. An den Screeningstellen in Erding und Dorfen wurden am Freitag und am Wochenende 507 Personen getestet; insgesamt wurden bisher 38.274 Tests durchgeführt.

Bisher wurden insgesamt 4.511 Impfungen durchgeführt; darunter sind 1.063 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die bereits die Zweitimpfung erhalten haben. Am Freitag und Samstag wurden im Landkreis Erding 378 Personen geimpft, 276 davon im stationären Impfzentrum und 102 durch das Mobilteam. 618 Impfdosen wurden bisher in den Kliniken und Arztpraxen verimpft. Nach wie vor erhält das Impfzentrum zwei Mal in der Woche eine Lieferung mit Impfstoff; die jeweilige gelieferte Menge schwankt dabei jedoch.