Abbiegeunfall: Lkw fährt gegen Radfahrerin und verletzt diese schwer

Am Mittwoch, 18.09.2019, gegen 15:05 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Münchner mit einem Sattelzug auf der Baumkirchner Straße in Richtung Berg-am-Laim-Straße. An der Kreuzung zur Neumarkter Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen.

Beim Abbiegen übersah der 55-Jährige eine 35-jährige Münchnerin, die mit einem Lastenrad auf dem Radweg unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Werbung / Anzeige

Es kam zum Zusammenstoß und die 35-Jährige stürzte zu Boden. Dabei geriet sie unter den Satttelzug und wurde schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Neumarkter Straße zum Teil gesperrt werden, so dass es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.