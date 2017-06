Am Hart: 86-Jähriger bedroht Tochter und erwachsene Enkelsöhne mit einem Messer

München – Am Freitag, 02.06.2017, gegen 04.00 Uhr, rief eine 53-jährige Münchnerin den Polizeinotruf an. Sie teilte mit, dass sie und ihre Söhne von ihrem 86-jährigen Vater mit einem Messer bedroht werden. Mit ihren zwei erwachsenen Söhnen (22 und 24 Jahre alt) hat sie sich in einem Zimmer eingeschlossen und sei aktuell in Sicherheit.

Nachdem der Bereich um die Wohnung in der Ingolstädter Straße abgesichert wurde, drangen Polizisten mit besonderer Schutzausstattung gewaltsam in die Wohnung ein und konnten den bewaffneten 86-Jährigen sichern. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 86-Jährige wurde im Anschluss wegen einer psychiatrischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht.