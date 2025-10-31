Arbeitslosenquoten im Oktober 2025

Die Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober im Agenturbezirk München um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Damit waren 3,4 Prozent oder 2.041 Personen weniger als im September arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hingegen steigt die Arbeitslosigkeit aber um 0,4 Punkte. Laut Agentur für Arbeit ist insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangen. Insgesamt aber liegt die Arbeitslosigkeit auf dem höchsten Stand in einem Oktober seit 15 Jahren, so die Agentur weiter.

In Bayern zeigt sich ein ähnliches Bild. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigt die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 3,9 Prozent. Insgesamt waren im Freistaat 307.709 Personen arbeitslos gemeldet, 16.448 weniger als noch im September.

Auch bundesweit hat sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht. Hier steigt sie um 0,2 Punkte im Vergleich zu Oktober 2024, nimmt aber gegenüber September diesen Jahres um 0,1 Prozentpunkte ab. Die Bundesagentur für Arbeit spricht von einer schwachen Herbstbelegung am Arbeitsmarkt.