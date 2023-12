AWM: Einschränkungen bei der Tonnenleerung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) informiert, dass die Müllabfuhr trotz der aktuellen Schneeverhältnisse ausrückt. Aufgrund der winterlichen Bedingungen wird es jedoch voraussichtlich zu Verzögerungen kommen und es kann nicht garantiert werden, dass alle Tonnen wie gewohnt geleert werden können.

Die aktuellen Schneeverhältnisse machen die Standplätze der Mülltonnen schwer zugänglich, insbesondere in den Hinterhöfen. Die großen Müllfahrzeuge haben Schwierigkeiten, alle Straßen zu erreichen, da Schneehaufen die Zufahrtswege blockieren. Zu enge oder nicht geräumte Nebenstraßen werden nicht angefahren.

Alle Wertstoffhöfe bleiben am heutigen Montag geschlossen. Der Wertstoffhof plus in der Lindberghstraße fungiert als Nothof. Der AWM appelliert an die Müncher*innen, diesen nur im Falle größter Dringlichkeit anzufahren.

Das Giftmobil sowie das Wertstoffmobil werden ihre Touren am Montag und Dienstag aufgrund der vorherrschenden Eisglätte nicht durchführen können. Des Weiteren wird die Leerung des Biomülls diese Woche voraussichtlich komplett entfallen. Die Sicherheit der AWM-Mitarbeiter*innen steht dabei im Vordergrund.

Die Bürger*innen können den Abfallwirtschaftsbetrieb München unterstützen, indem die Zufahrten und Zugänge selbstständig freigeräumt und gestreut werden. Ebenso ist es hilfreich, die Zuwegungen freizuhalten, damit der AWM über diese Stellen die Tonnen an die Einsammelfahrzeuge liefern kann.

Der AWM dankt allen Bürger*innen für ihr Verständnis und die Unterstützung in dieser besonderen Situation. Weitere aktuelle Informationen und Updates unter https://awm-muenchen.de.