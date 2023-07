Bairisch Tanzen beim Alpenrausch-Festival 2023

Das Kulturreferat lädt im Rahmen des Alpenrausch-Festivals im Gasteig HP8 am Samstag, 29. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr in Halle E zum Bairisch Tanzen ein. Neben den klassischen Rundtänzen wie Walzer, Polka und Dreher vermittelt Tanzmeister Magnus Kaindl zur Live-Musik der Volksmusik-Studierenden der Hochschule für Musik und Theater einfache Figurentänze und animiert zum Ausprobieren und Mittanzen. Mitmachen können alle, auch ohne Tanzvorkenntnisse und ohne feste*n Tanzpartner*in. Wer kommt tanzt mit, egal ob in Dirndl, Lederhosen oder Jeans. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Angebot ist eine Kooperation des Kulturreferats, Fachbereich Volkskultur, mit der Hochschule für Musik und Theater, Studiengang Volksmusik, und der Gasteig München GmbH. Weitere Infos zum Alpenrausch-Festival unter www.gasteig.de/veranstaltungen/alpenrausch-festival-2023. Nähere Infos zur Volkskultur unter www.volkskultur-muenchen.de sowie bei Facebook: @kulturreferatvolkskultur und Instagram: @urbane_volkskultur_muenchen.