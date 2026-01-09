Bauarbeiten auf der Stammstrecke und der Flughafenlinie S8 ab Januar

Einschränkungen auf der Stammstrecke an Wochenenden und nachts • S8: Ersatzverkehr an vier Wochenenden auf dem Linienast zum Flughafen

Dieses Jahr stehen wieder zahlreiche Bauarbeiten im Münchner S-Bahn-Netz an. Los geht es Mitte Januar an Wochenenden und in Nächten. Betroffen sind insbesondere die Stammstrecke und die S8 zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Stammstrecke: Weniger S-Bahnen sowie Ersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke in mehreren Nächten zwischen 13. Januar und 13. Februar

DB InfraGO baut im Bereich Laim für die 2. Stammstrecke unter anderem an Oberleitungen und Gleisen und führt Sondierungsarbeiten durch. In den nachfolgenden Nächten besteht daher jeweils von 22:20 Uhr bis 5 Uhr Busersatzverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke und es fahren weniger Linien durch die übrige Stammstrecke.

S1: Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Moosach (U3).

Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Moosach (U3). S2: Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5) im Halbstundentakt sowie zwischen Erding und Hackerbrücke.

Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5) im Halbstundentakt sowie zwischen Erding und Hackerbrücke. S3: Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen.

Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen. S4: Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S5: Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof.

Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof. S6: Fährt nur zwischen Tutzing und Pasing sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg.

Fährt nur zwischen Tutzing und Pasing sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg. S7: Fährt regulär.

Fährt regulär. S8: Fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen.

Hinweis: Bereits in der Nacht 12./13. Januar kommt es ab 21:15 Uhr zu Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering und es fahren weniger S-Bahnen durch die Stammstrecke.

Stammstrecke: Weniger S-Bahnen sowie Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering an den drei Wochenenden zwischen 24. Januar und 8. Februar

Wegen Arbeiten für die 2. Stammstrecke am Ostbahnhof kommt es an den drei Wochenenden zwischen 24. Januar und 8. Februar zu Einschränkungen im S-Bahnverkehr. Samstags und sonntags sind von jeweils 4 bis 16 Uhr weniger Linien in der Stammstrecke unterwegs und zwischen Ostbahnhof und Trudering besteht Ersatzverkehr. Die S6 Tutzing wird mit der S8 Flughafen verbunden und verkehrt als einzige durchgehende Linie durch die gesamte Stammstrecke. Die S7 ist nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt. Die Details je Linie:

S1: Beginnt/endet am Hauptbahnhof ohne Halt an der Hackerbrücke.

Beginnt/endet am Hauptbahnhof ohne Halt an der Hackerbrücke. S2: Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor sowie zwischen Ostbahnhof und Erding (ohne Halt in Leuchtenbergring und Berg am Laim).

Fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor sowie zwischen Ostbahnhof und Erding (ohne Halt in Leuchtenbergring und Berg am Laim). S3: Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.

Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen. S4: Fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz (U4/U5).

Fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz (U4/U5). S5: Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2). S6/S8: Der Westast der S6 wird mit dem Ostast der S8 verbunden, sodass eine durchgehende S-Bahn-Linie Tutzing – Flughafen entsteht. Die S6 aus Ebersberg endet in Trudering; zwischen Trudering und Ostbahnhof besteht Busersatzverkehr. Die S8 aus Herrsching endet in Pasing.

Der Westast der S6 wird mit dem Ostast der S8 verbunden, sodass eine durchgehende S-Bahn-Linie Tutzing – Flughafen entsteht. Die S6 aus Ebersberg endet in Trudering; zwischen Trudering und Ostbahnhof besteht Busersatzverkehr. Die S8 aus Herrsching endet in Pasing. S7: Fährt regulär.

Fahrgäste können neben den verkehrenden S-Bahn-Linien je nach Fahrtabschnitt alternativ auch die U-Bahn bzw. die Regionalzüge nutzen. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten.

S8: Ersatzverkehr Johanneskirchen–Ostbahnhof an vier Wochenenden

An den Wochenenden 16. bis 19. Januar, 27. Februar bis 2. März, 6. bis 8. März sowie 13. bis 16. März finden zwischen Leuchtenbergring und Daglfing im Rahmen des Projekts 2. Stammstrecke Arbeiten an den Oberleitungen und Gleisen sowie Sondierungsarbeiten statt. Jeweils durchgehend von Montag, 22:30 Uhr bis Freitag, 4:30 Uhr (Ausnahme: Sonntag, 8. März, nur bis 21:15 Uhr) besteht Busersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen im 20-Minuten-Takt. Reisende zum Flughafen nutzen die S1.

Informationen im Internet

Neben den oben genannten Einschränkungen gibt es auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen weitere Baustellen, insbesondere nachts. Details zu allen Bauarbeiten im S-Bahn-Netz gibt es unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.