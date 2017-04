Bewaffneter Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft

München, 05.04.2017. Am Mittwoch, 05.04.2017, gegen 10.15 Uhr, befanden sich vier Angestellte und drei Kunden in einem Juweliergeschäft in der Peter-Auzinger-Straße in Harlaching.

Fünf mit Schal maskierte Täter betraten das Juweliergeschäft und versprühten sofort Reizstoff. Während ein Geschädigter von einem der Täter mit einer Pistole bedroht wurde, schlugen die weiteren Täter mit den mitgeführten Hämmern Vitrinen ein und entwendeten die darin ausgestellten Uhren.

Mit der Tatbeute flüchteten die Täter zunächst zu Fuß in Richtung Tegernseer Landstraße. Einer der Räuber ließ einen schwarzen Basketball im Juweliergeschäft zurück.

Durch die Angestellten des Juweliergeschäfts wurde ein Polizeialarm ausgelöst. Daraufhin wurde eine Sofortfahndung eingeleitet, bei dem unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Die vier Angestellten sowie die drei Kunden wurden durch den Reizstoff leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Zur Schadenshöhe kann bisher noch keine genaue Angabe getroffen werden. Dies kann nach einer Inventur abschließend geklärt werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 16-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzem Kapuzenpullover.

Täter 2: Männlich, ca. 16-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jeans und roter Kappe.

Täter 3: Männlich, ca. 16-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzem Kapuzenpullover.

Täter 4: Männlich, ca. 16-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunkler Jeans, schwarzer Kappe und dunklem Pullover.

Täter 5: Männlich, ca. 16-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit grauer Jogginghose.

Bewaffnet waren die Täter mit Reizstoff (vermutlich Pfefferspray), einer Faustfeuerwaffe und zwei Hämmern.

Zeugenaufruf: Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Peter-Auzinger-Straße / Stadelheimer Straße / Tegernseer Landstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.