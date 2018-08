„Country Music bekommt feste Heimat in München“ – Potato-Music-Festival findet erstmals im Werksviertel-Mitte statt

Mit dem „Potato-Music-Festival“ wird in München eine neue Plattform für aktuelle, moderne Country-Musik etabliert. Dazu zählt nicht nur die Musik der US-Countrycharts, sondern ebenso auch traditionelle Country-Musik, aber modern interpretiert.

„Wir haben in den letzten Jahren mit dem European Country Festival, der Penzberger Country-Night und dem Poinger Wild-West-Event viel Erfahrung gesammelt“, so Stefan Winsel vom Veranstalter IT`S LIVE, „und wollen in München der modernen Country-Musik eine neue Heimat geben“. Das Festival findet am 20. Oktober 2018 im Münchner Technikum (Werksviertel-Mitte) statt.

Mainstreamradiosender hatten die Country-Musik in den letzten Jahren stark aus ihren Playlisten reduziert und ihren Moderatoren nahezu untersagt, das Wort Country in den Mund zu nehmen. Der Country-Musik-Markt hat sich in die Internetradios zurückgezogen und dort sein Klientel gefunden. Doch so langsam aber sicher macht sich die Musik auch wieder in den Musikredaktionen der größeren Sender seine Freunde. Viele aktuelle Country-Musik-Künstler tauchen dort in den Charts wieder auf: so z.B. Chris Stapelton gemeinsam Justin Timberlake und „Say Something“, oder Konzerte mit der neuen Generation von Country-Musik-Künstlern wie „Home Free“ oder „Clare Bowen“ sind hierzulande oft ausverkauft. Aber ein Festival für die aktuelle Country-Musik gibt es in Deutschland bisher noch nicht.

Das Festival ist in diesem Jahr als eintägige Veranstaltung im Technikum (Werksviertel-Mitte) konzipiert. Mit dabei sind die Münchner Band „Rebel Bunch“, die bekannteste italienische Band „Silverado“ und die niederländische Country-Rock-Röhre Laura van den Elzen & Mark Hoffmann.



Das Besondere an dem Münchner-Festival ist aber auch der Name und das damit verbundene kulinarische Angebot. Das Areal, auf dem das Event Einzug hält, war vor vielen Jahrzehnten Ausgangspunkt eines der bekanntesten deutschen Familienunternehmen der Nachkriegszeit. 1949 gründete Werner Eckart dort die bekannte Marke Pfanni. Für viele Münchner war das Gelände ab den späten 90gern der Hotspot der Münchner Musik- und Partykultur. Das Technikum ist seit dem bekannter Austragungsort für Konzerte und Events. Heute entsteht auf dem Gelände das Werkviertel-Mitte. Ein neuer Stadtteil in dem Wohnen, Kultur, Arbeit und Leben ideal miteinander verbunden werden. Es bietet sich also an, das Festival auf den Namen „Potato-Music-Festival – Todays Country Music“ zu taufen und das kulinarische Angebot des Festivals rund um die Kartoffel zu gestalten. So werden die Besucher mit allen erdenklichen Köstlichkeiten mit der vielseitigen Knolle verwöhnt. Die Festivalbesucher können sich also auf ein musikalisch explosives und kulinarisch außergewöhnliches Festival freuen.

Die Vorbereitungen für die 2019 dann 2-tägige Veranstaltung laufen bereits. Die Veranstalter führen vielversprechende Gespräche mit internationalen Bands. 2019 werden am 18. und 19. Oktober Bands aus Europa und des USA die Bühnen im Technikum und in der Tonhalle bespielen.

