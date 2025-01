Der Gasteig brummt für alle

Inklusive Workshops beim Kindermusikfest im Gasteig HP8

Am 21. und 22. Februar findet im Gasteig HP8 das Kindermusikfest „Der Gasteig brummt!“ statt. Damit alle mitmachen können, gibt es dieses Jahr inklusive Angebote für Kinder mit und ohne Behinderung, die von Gebärdensprachdolmetscher*innen begleitet werden.

„Mit Musik kann man ganz viel transportieren“, sagt die Musiktherapeutin Ulrike Tusch. „Wünsche, Emotionen oder Bedürfnisse werden hörbar und können auf den Körper übertragen und erlebt werden.“ Ob das dann auch schön klinge, sei erst einmal unwichtig. „Unser Ziel ist es, Räume zu eröffnen, in denen wir miteinander in Kontakt treten und erfahren, wie es ist, mit jemandem zu musizieren, der nicht so ist wie ich.“

Gemeinsam mit Ulrike Wanetschek, ebenfalls Musiktherapeutin und studierte Opernsängerin, bietet sie bei „Der Gasteig brummt!“ zwei inklusive Workshops an (Freitag, 21.2., 9 und 10:15 Uhr). Die Dozentinnen arbeiten unter dem Motto „Zusammen klingt`s noch mehr“ mit unterschiedlichen Percussion- und Orff-Instrumenten, vor allem aber mit der Stimme und spielerischen Elementen. Alle Teilnehmenden können nach ihren Möglichkeiten mitmachen: laut oder leise tönen, sich austoben, Musik spüren oder einfach entspannen.

„Es geht uns nicht um perfekte Melodien. Es geht um das Erleben von Musik, gemeinsam nachzuspüren, was geht und was wir alle können“, sagt Ulrike Wanetschek. Einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, könne genau so wertvoll sein, wie zusammen ein Lied zu singen. „Musik braucht keine Worte.“

Da Sprache allerdings manchmal wichtig sein kann, um Abläufe zu erklären oder die Kommunikation untereinander zu erleichtern, begleiten Gebärdensprachdolmetscher*innen die zwei inklusiven Workshops und weitere Veranstaltungen beim Kindermusikfest.

Das ist zum Beispiel der Fall bei den Mitmach-Konzerten „Lomäus Barthaar. Die Maus mit dem längsten Barthaar der Welt“ (Samstag, 22.2., 13 und 14:15 Uhr). Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren lassen hier zusammen mit dem Autor und Schlagzeuger Andy Kuhn eine Klangcollage entstehen, die vor allem eines zelebriert: das Anderssein.

Auch beim Tanzen ist „Der Gasteig brummt!“ inklusiv: Im kreativen Tanzworkshop „Puzzeln mit dem Körper“ erforscht eine Tänzerin und Choreografin zusammen mit Kindern und Erwachsenen Bewegung, Rhythmus und Musik (Samstag 22.2., 10 und 11:30 Uhr). Hier sind die Gebärdensprachdolmetscher*innen ebenso vor Ort wie bei dem Mitmach-Format „Tanz inklusive! Für Groß und Klein“ (Samstag, 22.2., 16 Uhr). Alle können bei diesem Workshop zusammen tanzen – Kinder und Erwachsene, im Rollstuhl, mit Rollator oder ohne. Lust auf Bewegung ist die einzige Voraussetzung.

„Gerade mit Musik können sich Menschen begegnen und gemeinsam Spaß haben“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Das ist besonders für Kinder wichtig. Deshalb liegt uns auch hier das Thema Inklusion sehr am Herzen. Der Gasteig brummt für alle!“

„Der Gasteig brummt!“

Freitag, 21. Februar, 9-14 Uhr

Samstag, 22. Februar, 10-17 Uhr

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

Sendling, München

Inklusive Veranstaltungen bei „Der Gasteig brummt!“

• Freitag, 21.02., 9 und 10:15 Uhr: Zusammen klingt’s noch mehr. Inklusiver Musikworkshop mit Percussion- und Orff-Instrumenten, Singen und Gebärden. Mit Gebärdensprachdolmetscher*in (6-10 Jahre, 40 Plätze, Anmeldung für Kinder mit Behinderung bitte vorab unter mitmachen@gasteig.de)

• Samstag, 22.02., 10 und 11:30 Uhr: Puzzeln mit dem Körper. Ein kreativer Tanzworkshop für die ganze Familie mit Gebärdensprachdolmetscher*in (für alle, 14 Plätze)

• Samstag, 22.02., 13 Uhr und 14:15 Uhr: Lomäus Barthaar. Die Maus mit dem längsten Barthaar der Welt. Ein Konzert zum Mitmachen mit Gebärdensprachdolmetscher*in (3-10 Jahre, 25 Plätze)

• Samstag, 22.02., 16 Uhr: Tanz inklusive! für Groß und Klein, mit Gebärdensprachdolmetscher*in (für alle, 30 Plätze)

