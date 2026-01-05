Der Original Münchner Schäfflertanz am 06.01.2026 auf dem Marienplatz München

Der Original Münchner Schäfflertanz – Auftakt am 6. Januar 2026 auf dem Marienplatz

Am 6. Januar 2026 wird Münchner Geschichte lebendig: Die Figuren des berühmten Rathausturms scheinen vom Glockenspiel herabzusteigen und den Marienplatz zu erobern. Denn dann beginnt wieder eine der ältesten und eindrucksvollsten Traditionen der Stadt – der Original Münchner Schäfflertanz.

Ein Schauspiel, das nur alle sieben Jahre zu erleben ist.

Vom 6. Januar bis einschließlich 17. Februar 2026 zieht die Tanzgruppe des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. durch die Straßen und Plätze der Landeshauptstadt. Mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik lassen die Schäffler eine Tradition aufleben, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und die bis heute als Sinnbild für Lebensfreude, Zusammenhalt und Zuversicht gilt.

Der feierliche Auftakt der Saison findet am

6. Januar 2026 um 14.00 Uhr auf dem Münchner Marienplatz statt.

Eröffnet wird der Tanz von Bürgermeisterin Verena Dietl.

Hinter dem traditionsreichen Tanz stehen 25 junge Männer, die sich jedes Mal aufs Neue mit großem persönlichem Einsatz engagieren: Sie nehmen sich über Wochen Zeit, investieren ihren Jahresurlaub und tragen so dazu bei, eine der bedeutendsten Münchner Bräuche lebendig zu halten – sichtbar an vielen Orten der Stadt und tief verwurzelt in ihrer Geschichte.

Der Schäfflertanz 2026 ist mehr als Folklore: Er ist gelebte Münchner Identität.

Die Münchner Schäffler treten auf:

Datum Zeit Ort

6.1.2026 12:00 Gottesdienst

Rindermarkt 1

80331 München

6.1.2026 13:00 Standkonzert

Marienplatz

80331 München

6.1.2026 14:00 Landeshauptstadt München

Marienplatz

80331 München

6.1.2026 16:30 Augustiner Schützengarten

Zielstattstrasse 6

81379 München

6.1.2026 17:30 Maibaumverein Sendling-Westpark e.V.

Luise-Kiesselbach-Platz 13 – Maibaum

81377 München

7.1.2026 13:00 Münchner Verein

Pettenkofer Straße 19

80336 München

7.1.2026 14:00 Bezirksausschuss 25

Agnes-Bernauer-Straße 97 (Laimer Anger)

80687 München

7.1.2026 16:30 Markt Peißenberg

Hauptstraße 77

82380 Peißenberg

8.1.2026 14:00 Bezirksausschuss 17

Giesinger Bahnhofplatz 1

81539 München

8.1.2026 16:00 Bezirksausschuss 19

Thalkirchner Platz

81371 München

8.1.2026 17:00 Pfarrkirche St. Johannes Evangelist Lochham

Leiblstraße 3 + 5

82166 Gräfelfing-Lochham

8.1.2026 18:00 Alte Kongresshalle

Am Bavariapark 14

80339 München

Weitere Termine unter schaefflertanzmuenchen.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, auch kurzfristig, möglich.