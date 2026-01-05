Der Original Münchner Schäfflertanz am 06.01.2026 auf dem Marienplatz München

Der Original Münchner Schäfflertanz – Auftakt am 6. Januar 2026 auf dem Marienplatz
Am 6. Januar 2026 wird Münchner Geschichte lebendig: Die Figuren des berühmten Rathausturms scheinen vom Glockenspiel herabzusteigen und den Marienplatz zu erobern. Denn dann beginnt wieder eine der ältesten und eindrucksvollsten Traditionen der Stadt – der Original Münchner Schäfflertanz.
Ein Schauspiel, das nur alle sieben Jahre zu erleben ist.
Vom 6. Januar bis einschließlich 17. Februar 2026 zieht die Tanzgruppe des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. durch die Straßen und Plätze der Landeshauptstadt. Mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik lassen die Schäffler eine Tradition aufleben, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und die bis heute als Sinnbild für Lebensfreude, Zusammenhalt und Zuversicht gilt.
Der feierliche Auftakt der Saison findet am
6. Januar 2026 um 14.00 Uhr auf dem Münchner Marienplatz statt.
Eröffnet wird der Tanz von Bürgermeisterin Verena Dietl.
Hinter dem traditionsreichen Tanz stehen 25 junge Männer, die sich jedes Mal aufs Neue mit großem persönlichem Einsatz engagieren: Sie nehmen sich über Wochen Zeit, investieren ihren Jahresurlaub und tragen so dazu bei, eine der bedeutendsten Münchner Bräuche lebendig zu halten – sichtbar an vielen Orten der Stadt und tief verwurzelt in ihrer Geschichte.
Der Schäfflertanz 2026 ist mehr als Folklore: Er ist gelebte Münchner Identität.
Die Münchner Schäffler treten auf:
Datum Zeit Ort
6.1.2026 12:00 Gottesdienst
Rindermarkt 1
80331 München
6.1.2026 13:00 Standkonzert
Marienplatz
80331 München
6.1.2026 14:00 Landeshauptstadt München
Marienplatz
80331 München
6.1.2026 16:30 Augustiner Schützengarten
Zielstattstrasse 6
81379 München
6.1.2026 17:30 Maibaumverein Sendling-Westpark e.V.
Luise-Kiesselbach-Platz 13 – Maibaum
81377 München
7.1.2026 13:00 Münchner Verein
Pettenkofer Straße 19
80336 München
7.1.2026 14:00 Bezirksausschuss 25
Agnes-Bernauer-Straße 97 (Laimer Anger)
80687 München
7.1.2026 16:30 Markt Peißenberg
Hauptstraße 77
82380 Peißenberg
8.1.2026 14:00 Bezirksausschuss 17
Giesinger Bahnhofplatz 1
81539 München
8.1.2026 16:00 Bezirksausschuss 19
Thalkirchner Platz
81371 München
8.1.2026 17:00 Pfarrkirche St. Johannes Evangelist Lochham
Leiblstraße 3 + 5
82166 Gräfelfing-Lochham
8.1.2026 18:00 Alte Kongresshalle
Am Bavariapark 14
80339 München
Weitere Termine unter schaefflertanzmuenchen.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, auch kurzfristig, möglich.