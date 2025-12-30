Derbysieg zum Jahresabschluss: Red Bull München gewinnt gegen die Augsburger Panther nach Verlängerung

RBM – AEV 3:2 n. V. | Eisenschmid: „Es war ein hartes Stück Arbeit“

Der EHC Red Bull München gewann am 34. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 das Derby gegen die Augsburger Panther mit 3:2 (0:0|2:1|0:1|1:0) nach Verlängerung und sicherte sich damit zwei Punkte zum Jahresabschluss. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielte Ryan Murphy den entscheidenden Treffer. In der regulären Spielzeit trafen Markus Eisenschmid und Brady Ferguson für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die in der Tabelle am ERC Ingolstadt vorbeizog und nun Platz drei belegt.

Spielverlauf

Die Fans erlebten ab dem ersten Bully ein schnelles, zweikampfbetontes Derby, in dem zunächst klare Torchancen fehlten. Nach der Powerbreak wurden die Red Bulls zwingender. Maximilian Daubner und Murphy (jeweils 11.) kamen zu aussichtsreichen Abschlüssen, doch AEV-Schlussmann Michael Garteig verhinderte die Münchner Führung. Auch in einer weiteren Drangphase in der Schlussphase des Drittels war der Augsburger Goalie nicht zu überwinden. Mit 0:0 ging es in die erste Pause.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Duell zunächst ausgeglichener. Auch die Panther erspielten sich nun gute Möglichkeiten, doch Antoine Bibeau im Tor der Red Bulls zeigte keine Schwächen. Zudem verfehlte Fabrizio Pilu die Führung für Augsburg nur knapp (26.). Auf der anderen Seite zielte Eisenschmid genauer: Bei seinem Comeback traf der Stürmer nach sehenswerter Vorarbeit von Murphy mit einem Direktschuss-Hammer zum 1:0 (28.). In der Folge übernahmen die Münchner mehr und mehr die Kontrolle und legten durch Ferguson nach, der das 2:0 (34.) erzielte. Doch wenig später verkürzte Augsburgs T. J. Trevelyan mit seinem Treffer zum 2:1 (37.) und sorgte damit für Spannung vor dem letzten Drittel.

Im Schlussabschnitt investierte Augsburg mehr in die Offensive, die Red Bulls verteidigten aber aufmerksam und konsequent. Lange Zeit kamen die Gäste nicht zu klaren Abschlüssen. In der Schlussphase nahm das Duell dann noch einmal Fahrt auf: Zunächst verpasste Konrad Abeltshauser knapp das 3:1 (55.), ehe im Gegenzug Anthony Louis nach einem Bandenabpraller den Ausgleich erzielte (56.). Danach suchten beide Teams die Entscheidung in der regulären Spielzeit, ein weiterer Treffer fiel vor der Sirene jedoch nicht.

In der Verlängerung agierten beide Teams kontrolliert, Chancen gab es dennoch – und eine nutzte Murphy in der 55. Minute: Der Verteidiger traf nach Zuspiel von Taro Hirose zum 3:2 und sicherte damit dem viermaligen deutschen Meister den Extrapunkt.

Markus Eisenschmid:

„Es war heute ein hartes Stück Arbeit. Uns fehlen immer noch viele Spieler, wir zeigen aber einen starken Zusammenhalt. Es hat heute Spaß gemacht. Die Schlagschüsse übe ich mein Leben lang. Ich freue mich, wenn ich sie einbringen kann und dem Team damit helfe.“

Tore:

1:0 | 27:04 | Markus Eisenschmid

2:0 | 33:56 | Brady Ferguson

2:1 | 36:04 | T. J. Trevelyan

2:2 | 55:37 | Anthony Louis

3:2 | 64:30 | Ryan Murphy

Zuschauer:

10.796