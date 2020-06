Deutsche Bahn: Per Videokonferenz zum Ticket – Persönliche Beratung im Video-Reisezentrum

100. Video-Verkaufsstandort eröffnet im S-Bahnhof München-Moosach • Weitere 20 Video-Reisezentren für 2020 geplant • DB-Vorstand Berthold Huber: „Persönlicher Service ohne Ansteckungsgefahr“

Die Deutsche Bahn (DB) baut den persönlichen Service an Bahnhöfen weiter aus. Virtuell beraten lassen und kontaktlos Fahrkarten kaufen: das können Bahnkunden in den Video-Reisezentren und an Video-Automaten, die seit 2013 vor allem an kleineren und mittleren Bahnhöfen individuelle Live-Beratung und Ticketbuchungen anbieten. Der bundesweit 100. Video-Standort hat heute in München-Moosach eröffnet.

Reisen mit der Bahn beginnen nicht erst am Bahnsteig oder in den Zügen, sondern bereits bei der Reiseplanung. Hier ergänzt der Fahrkartenverkauf per Video die klassischen Reisezentren in den großen Bahnhöfen.

DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber: „Der Ticket- und Beratungsservice in den Videoreisezentren ist eine Erfolgsgeschichte und gewinnt gerade in diesen Zeiten weiter an Bedeutung. Kontaktlos und hygienisch erhalten unsere Kunden hier persönlichen Service ohne Ansteckungsgefahr.“

In der Videokabine werden die Kunden per Bewegungsmelder oder Knopfdruck live mit einem Reiseberater verbunden. Das Video-Reisezentrum ist mit Bildschirm, Mikrofon, Lautsprecher und Fahrkartenautomat ausgestattet. Die Kunden erhalten dort den gleichen Service, den sie aus dem Reisezentrum gewohnt sind. Fahrkarten, Reservierungen und BahnCards werden direkt in der Kabine erstellt und können mit EC- oder Kreditkarte bzw. Bargeld bezahlt werden. Die Oberflächen in den Kabinen werden regelmäßig gereinigt.

Ein weiterer Vorteil: Da die Reiseberater in den bundesweit sieben Video-Zentralen im Schichtdienst eingesetzt sind, profitieren Bahnkunden von langen Öffnungszeiten ohne Pausen-Unterbrechung.

Die Service-Offensive führt die DB kontinuierlich fort. Allein in diesem Jahr sollen weitere 20 Video-Reisezentren eröffnet werden.