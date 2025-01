Die Internationale Handwerksmesse 2025: Ein Überblick

Vom 12. bis zum 16. März 2025 präsentiert die Internationale Handwerksmesse auf dem Messegelände München (Eingang West) die Expertise und Innovationskraft des Handwerks. Gemeinsam mit den Messen «Handwerk & Design», FOOD & LIFE und Garten München erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot zum Entdecken, Erleben und Einkaufen.

Ein Ticket für vier Messen: Neben dem Schwerpunkt Bauen, Sanieren und Modernisieren in den Hallen C1 und C2 bildet die Internationale Handwerksmesse (IHM) die Bereiche Wohnen, Einrichten und Küchen in der Halle B2 ab. Zeitgleich findet in den Hallen B1, B3 und C3 das Messetrio «Handwerk & Design», FOOD & LIFE und die Garten München statt. Somit erstreckt sich Angebotsvielfalt der Messen über sechs Hallen.

Auf der Internationalen Handwerksmesse geben Aussteller aus über 60 verschiedenen Gewerken und Branchen Einblick in die hohe Qualität und die Innovationskraft ihres Handwerks. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die vor einem Hausbau stehen, mittendrin sind oder Vorhandenes sanieren, modernisieren oder einrichten wollen. Besucherinnen und Besucher können das Handwerk live vor Ort erleben und sich unabhängig und individuell beraten lassen.

Bauen, Sanieren und Modernisieren mit Expertise

Eine Vielzahl an Unternehmen und die passende Beratung rund um die Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren erhalten Besucherinnen und Besucher in den Hallen C1 und C2. Neben Solarausbau, nachhaltiger Energieversorgung und E-Mobilität, stehen Innen -und Außenausbau sowie und Holzbau im Fokus. Im Forum DAS HAUS werden thematisch passende Fachvorträge angeboten.

Nachwuchs und Innovation: Die Sonderschauen der IHM

Das Thema Nachwuchs im Handwerk und Förderung von neuen Ideen ist auch 2025 wieder von besonderer Bedeutung. Die Sonder- und Aktionsschau YoungGeneration bietet Berufseinsteigern die Möglichkeit, verschiedene Handwerksberufe kennenzulernen und direkt praktisch auszuprobieren. Über 20 Gewerke präsentieren spannende Ausbildungsangebote: es wird gehämmert, gebacken und genäht, gebogen, geschraubt und verziert.

Auch die Sonderschau INNOVATION GEWINNT! zeigt die Vielfalt und Kreativität des Handwerks. Hier erhalten zwölf ausgewählte Austeller, die durch ihren Erfindergeist besonders hervorstechen, eine eigene Präsentationsfläche. Zu entdecken gibt es Neuheiten und Innovationen, die den (Handwerks-)Alltag verbessern. Beide Sonderflächen befinden sich in Halle C1.

Das eigene Zuhause als Wohlfühlort

Im Bereich Wohnen, Einrichten und Küche in Halle B2 werden handgefertigte Möbel, Dekoration, Accessoires und Küchen angeboten, die für Langlebigkeit und Qualität stehen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Themenfläche „Gute! Nacht“, auf der sich alles um gesunden und erholsamen Schlaf dreht.

Verleihung der Staats- und Bundespreise

Aussteller der Internationalen Handwerksmesse und dem parallel stattfindenden Fachkongress ZUKUNFT HANDWERK haben jedes Jahr die Möglichkeit ihre Innovationen aus dem Handwerk vorzustellen und dafür ausgezeichnet zu werden. Die besten Ideen 2025 werden am 14. März 2025 um 14:00 Uhr auf der der Bühne in Halle B1 prämiert. Die Bundespreise zeichnen hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk aus. Die Bayerischen Staatspreise werden für besondere gestalterische und technische Leistungen im Handwerk verliehen.

Vier Messen – ein Ticket

Mitte März steht auch der Frühling vor der Tür! Neue Impulse für die Gartengestaltung und das Wohnzimmer im Freien bietet die Garten München. In Halle C3 dreht sich alles um Garten-Accessoires, außergewöhnliche Gartengestaltung oder komfortable Outdoor-Möbel für laue Sommernächte. Ein Highlight in diesem Jahr ist die BBQ-Area auf der sich ausgewählte Grillhersteller präsentieren und Neuheiten anbieten. Auch der Treffpunkt „Mein schöner Garten“ zieht mit Vorträgen und Livepräsentationen des Floristikfachverbands jährlich viele Besucher an. Höhepunkt sind die herausragenden Kreationen beim Nachwuchs-Floristen-Wettbewerb Heinz-Czeiler-Cup, bei dem zu einem vorgegebenen Thema die schönsten Sträuße und Gestecke entstehen.

Besondere Unikate, Hingucker und zeitgenössischen Schmuck gibt es nur wenige Schritte weiter in der Halle B1: die «Handwerk & Design» präsentiert Kunsthandwerk und Design auf hohem Niveau. Die Highlights der «Handwerk & Design» sind die drei renommierten Sonderschauen EXEMPLA münchen, SCHMUCK münchen und TALENTE münchen – Meister der Zukunft. Organisiert von der Handwerkskammer für München und Oberbayern, müssen Bewerberinnen und Bewerber der SCHMUCK münchen und TALENTE münchen erst eine Fachjury und Kuratoren überzeugen. Wer diese Hürden nimmt, wird belohnt: die innovativsten Arbeiten werden Experten und Interessierten aus aller Welt präsentiert. Die größte der Sonderschauen ist die EXEMPLA münchen. Experten der Handwerkskammer laden Macherinnen und Macher gezielt dazu ein, ihr Können auf der Messe in Form einer „Lebendigen Werkstatt“ live vorzuführen. Das Thema der EXEMPLA 2025: Welt der Bühne – Gestaltendes Handwerk für die darstellende Kunst.

Im Anschluss lässt sich der Messetag perfekt auf der FOOD & LIFE ausklingen. In der Halle B3 gibt es Kaffeeröstereien, Brennereien, Winzer, Chocolatiers und neue Start-ups aus dem Lebensmittelhandwerk zu entdecken. Food-Trucks und die Slowfood Zone bieten Köstlichkeiten direkt vor Ort und außergewöhnliche Backkreationen werden auf der Ausstellung „Tortengala“ am Messefreitag, 14. März ausgezeichnet.

Das Beste: Das Ticket ist für alle vier Veranstaltungen gültig und bietet jede Menge Angebotsvielfalt für alle, die ihr Zuhause verschönern wollen – vom Dach bis zum Garten. Weitere Informationen zur Messe unter: www.ihm.de

Tickets unter tickets.ihm.de

Über die Internationale Handwerksmesse

Die Internationalen Handwerksmesse findet gemeinsam mit der Garten München, «Handwerk und Design» sowie der FOOD & LIFE vom 12.03. bis 16.03.2025 täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr in der Messe München statt (Eingang West). Tickets kosten 15 Euro (bzw. 9 Euro mit Ermäßigung für z.B. Rentner, Schüler, Studenten) und online erhältlich: www.ihm.de/tickets. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15:00 Uhr für 7 Euro.