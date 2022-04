Dr. Axel Fischer und Beatrix Zurek im Gespräch – Coronavirus in München – MVHS Einstein 28 am 7. April 2022

Welche Erfahrungen hat München in der Pandemie gemacht und was kann die Stadt daraus lernen? Darüber diskutieren bei der Veranstaltung der Münchner Volkshochschule:

Beatrix Zurek, Gesundheitsreferentin der LH München

Dr. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik

Der Medizinhistoriker Malte Thießen beschreibt Seuchen als die „sozialsten aller Krankheiten“, da sie die gesamte Gesellschaft betreffen. Hat sich das in der Coronapandemie bestätigt? Auch München blickt inzwischen auf Erfahrungen aus zwei Jahren zurück, in denen wir lernen mussten, mit dem neuen Virus zu leben. Die Pandemie hat offengelegt, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Gesundheitsdienst und eine gute medizinische Versorgung in München sind. Wie kann sich die Stadt für zukünftige Pandemien rüsten?

Was: Podiumsgespräch

Wann: Donnerstag, 7. April, 18 Uhr

Wo: Bildungszentrum Einstein 28, Vortragssaal 1, Einsteinstr. 28

Eintritt: Eintritt frei. Anmeldung erforderlich mit der Kursnummer O340001 unter (089) 48006-6239 oder www.mvhs.de

Wer: Die Offene Akademie der Münchner Volkshochschule

Infos: (089) 48006-6220 oder unter www.mvhs.de/offene-akademie

Link: www.mvhs.de/programm/erkrankungen-behandlungsformen.19169/O340001