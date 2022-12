Erlebnis Europa zieht ins Münchner Rathaus

Eine Stadtinformation mit ausreichend Platz, eine ansprechende München-Information für Tourist*innen und das neue Erlebnis Europa: Das Münchner Rathaus wandelt sich zu einer modernen Anlaufstelle für Münchner*innen und Gäste. Entsprechende Umbaupläne hat der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner heutigen Sitzung beschlossen.

Den Impuls für die völlige Neugestaltung des Rathaus-Erdgeschosses am Marienplatz gab der Auszug von Sport Münzinger Ende 2020. Dadurch wurde eine Fläche von 700 Quadratmetern frei, die in den vergangenen Monaten erst als Corona-Testzentrum und dann als Impfstelle genutzt wurden. Nun wird aller Voraussicht nach das Erlebnis Europa einziehen, eine virtuelle Reise durch Europa. Dort lässt sich entdecken, was die Europäische Union ist, wie sie funktioniert und wie man sich aktiv an der EU-Politik beteiligen kann. Ein kreisrundes Kino bietet einen Einblick in das Europäische Parlament, man ist nicht nur Zuschauer*in, sondern nimmt aktiv an einer Sitzung teil. Sind die nun beauftragten Verhandlungen des Kommunalreferats mit dem Europäischen Parlament erfolgreich, werden an den Fenstern an der Ecke zur Weinstraße schon bald die Worte EU EUROPA stehen.

Stadt- und München-Information bleiben in ihren angestammten Räumen, die im Erdgeschoss mittig unter den Arkaden gelegen sind. Beide Einrichtungen bekommen die anliegenden Ladengeschäfte hinzu, so dass auf einer Fläche von 550 Quadratmetern ausreichend Platz ist. Die Stadtinformation ist erste Anlauf- und Informationsstelle der Stadtverwaltung und richtet sich an die Münchner*innen. Hier könnte nun auch die Bürgerberatung einziehen, die bisher im zweiten Stock situiert ist. Daneben entsteht eine moderne München-Information für Tourist*innen. Die Nachfrage ist groß: Vor Corona im Jahr 2019 zählte die Einrichtung über eine Million Besucher*innen. Durch die Neuaufteilung wird es möglich, dass die Mitarbeitenden endlich ein eigenes Back-Office im 1. Stock erhalten – das steigert die Arbeitsplatzqualität enorm.

Dazu sagt Volt-Stadtrat Felix Sproll:

„Mit dem heutigen Beschluss haben wir alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Erlebnis Europa im Herzen Münchens Realität werden kann. Das Erlebnis Europa ist eine Bildungs- und Begegnungsstätte. Hier können alle Münchner*innen, Tourist*innen, Schulklassen und Studierende die europäische Demokratie hautnah kennenlernen und selbst in die Rolle von Kommissar*innen hineinversetzen. Auch wird man hier erfahren können, wie vielseitig München von der Europäischen Union profitiert. Ein echter Gewinn für unsere Stadt!“