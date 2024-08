Erstes Halbjahr mit neuen Rekorden im Tourismus

München startete sehr erfolgreich ins Tourismusjahr 2024. In fünf von sechs Monaten wurden Rekorde erzielt. Insgesamt wurden 4,1 Millionen Ankünfte (+5,9 Prozent) und 8,7 Millionen Übernachtungen (+3,8 Prozent) registriert. Nur der April erreichte keinen neuen Übernachtungsrekord. Hier fehlte die Weltleitmesse BAU.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Der Tourismus in unserer Stadt hat sich im ersten Halbjahr 2024 hervorragend entwickelt. Highlights in diesem Zeitraum waren die großen Messen IFAT und Intersolar sowie die UEFA EURO 2024. Besondern erfreut bin ich über das Wiedererstarken der für München so bedeutsamen Fernmärkte. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der positive Trend fortsetzen wird. Allein der Konzertsommer mit Megastars der Popmusik wird viele, vor allem auch internationale Gäste nach München bringen.“

Der Inlandtourismus ist nach wie vor die stabile und zuverlässige Basis für das Tourismusaufkommen in München. Der Anteil am Gesamtübernachtungsaufkommen lag bei 59 Prozent. Die Ankünfte stiegen um 3,3 Prozent auf 2,5 Millionen, die Übernachtungen um ein Prozent auf fünf Millionen. Münchens Auslandsmärkte generierten 1,6 Millionen Ankünfte (+5,9 Prozent) und 3,7 Millionen Übernachtungen (+7,8 Prozent).

Vor allem die Fernmärkte haben im ersten Halbjahr sehr gut abgeschnitten Die Gäste aus den asiatischen Märkten generierten 597.000 Übernachtungen (+11,5 Prozent).

Als Treiber erwies sich der wiedererstarkende Markt China. Die Übernachtungen stiegen hier um 54,6 Prozent auf 134.000.

Aus dem südostasiatischen Markt, dem stärksten in Asien, wurden Zuwächse von 5,1 Prozent bei den Übernachtungen (138.000) verzeichnet. Die Gäste aus den Arabischen Golfstaaten, dem drittstärksten asiatischen Markt, zeigten sich zurückhaltender. München registriert eine zunehmende Konkurrenz weltweit im Bemühen um diese Gästegruppe: Die Übernachtungen gingen um 5,8 Prozent zurück (122.000).

Nach einem bereits sehr starken Jahr 2023 zeigen die USA im ersten Halbjahr 2024 wieder beindruckende Zuwächse: ein Plus von 11,9 Prozent bei den Übernachtungen (519.000).

Generell haben sich die amerikanischen Märkte (Kanada, USA, Mittelamerika und Karibik, Brasilien und sonstiges Südamerika) sehr gut entwickelt. Dies zeigen die Zuwächse von 14,1 Prozent bei den Übernachtungen (627.000). Die Übernachtungszahlen aus Australien wiesen ein Plus von zehn Prozent auf (70.000).

Top Ten der Auslandsmärkte, Januar mit Juni 2024

1. USA 519.246 Übernachtungen

2. Großbritannien 276.486 Übernachtungen

3. Österreich 261.749 Übernachtungen

4. Italien 243.526 Übernachtungen

5. Schweiz 221.463 Übernachtungen

6. China 133.772 Übernachtungen

7. Arabische Golfstaaten 121.949 Übernachtungen

8. Spanien 120.816 Übernachtungen

9. Skandinavien 119.418 Übernachtungen

10. Frankreich 115.877 Übernachtungen

Die UEFA EURO 2024 war eine der Highlight-Veranstaltungen im Monat Juni. München richtete vier Vorrundenspiele, darunter das Eröffnungsspiel aus. Neben dem deutschen Team spielten die Mannschaften aus Schottland, der Ukraine, Serbien, Slowenien, Dänemark und Rumänien im Münchner Stadion.

Alle in München in der Vorrunde spielenden internationalen Teams brachten eine große Fangemeinde mit. Dies spiegelt sich in einer, gegenüber dem Vorjahr, signifikanten Zunahme der Übernachtungen.

Übernachtungszahlen aus den Märkten der EM-Teams

Dänemark +359,9 Prozent 22.660

Großbritannien (Schottland) +83,7 Prozent 88.810

Rumänien +143,7 Prozent 20.212

Slowenien +139,2 Prozent 9.610

Ukraine +74,9 Prozent 9.395

Sonstiges Europa +92,2 Prozent 19.519

Deutschland -7,1 Prozent 1.021.741

Der Inlandsmarkt konnte die Übernachtungszahlen von 2023 nicht erreichen. Die UEFA EURO 2024 hat offenbar dazu geführt, dass Gäste für ihre private oder geschäftliche Reise nach München einen Termin außerhalb der Fußball-Großveranstaltung gewählt haben.

Ähnlich haben die Märkte Frankreich (19.000 Übernachtungen, -9,2 Prozent), Italien (28.000 Übernachtungen, -23,5 Prozent) oder die Niederlande (15.000 Übernachtungen, -12,9 Prozent) reagiert.

Dennoch wurde im Juni wieder ein Rekord bei den Übernachtungen erzielt. Dies ist auf die sehr starken Zahlen aus den amerikanischen Märkten (insgesamt 176.000 Übernachtungen: +10,9 Prozent) zurückzuführen, allen voran aus den USA (152.000 Übernachtungen, +7,7 Prozent), Kanada (12.800 Übernachtungen, +15,4 Prozent) sowie aus China (46.000 Übernachtungen: +28 Prozent) zurückzuführen.

Insgesamt wurden im Monat Juni in München 837.000 Ankünfte (+4 Prozent) und 1,8 Millionen Übernachtungen verzeichnet (+2,4 Prozent). Aus dem Ausland kamen 19,4 Prozent mehr Gäste (364.000), die 835.000 Übernachtungen generierten, ein Plus von 17,7 Prozent gegenüber dem Juni 2023.